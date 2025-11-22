La primera temporada de Stranger Things se estrenó el 15 de julio de 2016, y rápidamente se convirtió en un éxito, además de una de las series de televisión más populares. Incluso ahora, casi una década después de su lanzamiento, sigue consolidándose como uno de los contenidos más vistos del catálogo de Netflix.

Lamentablemente, la productora anunció que la próxima temporada, es decir, la quinta, será el final de esta historia que por casi 10 años ha acompañado a miles de televidentes.

El estreno está cada vez más cerca, lo que significa que las aventuras, misterios y amenazas en el pequeño pueblo de Hawkins llegarán pronto a su fin , por lo que miles de fans tienen expectativas enormes para su lanzamiento.

¿Cuándo ver la temporada 5 de Stranger Things?

El estreno de esta temporada será exactamente igual que la anterior, se dividirá en tres partes, la primera estará disponible desde el 26 de noviembre (capítulos 1-4), la segunda parte el 25 de diciembre (episodios 5 - 7) y el último capítulo el 31 de diciembre.

Como suele ocurrir con los grandes estrenos, se cree que los episodios estarán disponibles a partir de las 2:00 am (hora centro de México), hora estándar en que Netflix suele liberar sus estrenos mundiales.

Stranger Things llega a su última temporada, dejando grandes expectativas entre los seguidores que han visto crecer la serie. INSTAGRAM/@strangerthingstv

¿Quiénes formarán parte del elenco?

Después de una década de su estreno, la serie ha logrado mantener gran parte de su elenco estelar (algo poco común en producciones tan largas),así que podremos disfrutar a la mayoría de personajes originales.

Se confirma la actuación de: Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Hopper), entre más nombres.

Lo mejor es que el mundo de Stranger Things no termina aquí, pues Netflix anunció que se tienen planes de estrenar una serie animada, una obra de teatro e incluso un spin-off.

XP