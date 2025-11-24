Durante la semana del 24 al 30 de noviembre, Mhoni Vidente advierte que ciertos signos estarán especialmente bendecidos por el universo. Las cartas del tarot indican oportunidades significativas tanto en el terreno sentimental como en el económico, gracias a energías favorables que pueden impulsar relaciones, cerrar tratos importantes o generar nuevas fuentes de ingresos.

A continuación, los signos con mayor fortuna para esta semana en amor y dinero, según las predicciones de Mhoni:

Tauro

Para Tauro, la carta del As de Bastos augura un período de “recomienzo”, poder y determinación. Según Mhoni, esta semana se darán condiciones óptimas para recibir una propuesta laboral o un reconocimiento económico, por lo que la abundancia se torna más tangible. En el amor, su estabilidad le permite conectarse de forma más genuina con su pareja o abrirse a nuevos sentimientos.

Géminis

Aunque aparece la carta del Diablo, que advierte sobre enemigos ocultos o personas con segundas intenciones, Mhoni también destaca que esta semana Géminis puede manifestar prosperidad. Se recomienda cerrar deudas y fortalecer la economía, aprovechando la buena racha financiera. En el terreno amoroso, la carta sugiere la llegada de alguien que aporta alegría y un vínculo divertido: alguien con quien reír y compartir.

Cáncer

La carta de La Fuerza aparece para Cáncer y abre la puerta a un milagro: podría surgir un nuevo negocio, una oportunidad laboral o un cambio financiero que les beneficie profundamente. En cuanto al amor, se les recomienda priorizar su propio bienestar, dejando de cargar con las expectativas o necesidades ajenas para enfocarse en lo que realmente les hace bien.

Leo

Para Leo, la aparición de El Emperador en las cartas augura un momento de gran empoderamiento. Su autoridad, liderazgo y disciplina se verán potenciados, lo cual le permitirá tomar decisiones firmes que impulsen su crecimiento. En lo económico, esta energía podría traducirse en acuerdos importantes o avances profesionales. En el amor, el entorno se vuelve más estable, pero debe cuidar de sus relaciones para evitar enfrentamientos legales o tensiones.

Virgo

La carta de El Loco indica para Virgo un llamado a crecer y madurar, así como a revisar sus relaciones y su entorno. Mhoni advierte que deben tener cuidado con personas que minimizan sus sentimientos o les prometen ilusiones vacías. Sin embargo, también existe una gran suerte económica: se vislumbra la posibilidad de construir un patrimonio o dar estabilidad a sus finanzas. En el amor, podría acercarse una pareja más compatible, lo que también repercute positivamente en su seguridad personal.

Libra

Libra es otro de los signos favorecidos. El As de Espadas les otorga claridad mental y determinación para resolver problemas pendientes, especialmente los de origen económico. Mhoni insiste en la importancia de guardar algo de dinero, pues podría multiplicarse gracias a la energía cósmica. En el amor, Libra debe servir de filtro: escuchar a los demás, pero confiar en su intuición para decidir qué relaciones valen la pena mantener o avanzar.

Escorpio

La carta de Los Amantes predice para Escorpio una semana intensa en lo emocional, con la posibilidad de encontrar a alguien muy especial o profundizar una relación existente. En el plano laboral, habrá oportunidades para crecer, especialmente si actúan con honestidad y no ignoran sus instintos más profundos. Mhoni advierte que deben cuidarse de las traiciones, por lo que la meditación y la reflexión serán aliadas esenciales.

Mhoni Vidente recomienda a quienes sienten que la fortuna les sonríe que aprovechen esta semana para sembrar semillas a futuro, tanto en su vida personal como profesional. El momento es favorable para alinear sus deseos con acciones reales, con una mirada clara al amor y al bienestar económico.

Con información de Mhoni Vidente

BB