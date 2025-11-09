Lady Fritanga: influencer es tundida en redes por criticar el olor a comida en Obregón

La creadora de contenido Tamara Chiunti se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de protagonizar una intensa controversia por sus comentarios sobre Ciudad Obregón, Sonora, emitidos durante una transmisión en vivo que posteriormente decidió eliminar. No obstante, el material ya había sido replicado por otros usuarios, quienes lo difundieron masivamente y la bautizaron como “Lady Fritanga”, debido a las expresiones que muchos consideraron clasistas y ofensivas.

Durante el video, la influencer originaria de Veracruz compartió su experiencia al visitar la ciudad sonorense, pero su tono burlón y despectivo provocó molestia entre los internautas. “Vengo regresando de Ciudad Obregón y les quiero contar todo”, comenzó diciendo Chiunti, antes de realizar una serie de comentarios que desencadenaron una ola de críticas.

Entre risas, la joven describió a la ciudad como un “pueblito” y manifestó sorpresa por la existencia de servicios de transporte por aplicación. “Eso sí me apantalló, porque en realidad es un pueblito. Siento que Ciudad Obregón son tres calles. Todo mundo vive detrás de uno”, expresó con ironía.

Uno de los comentarios que más indignación generó fue cuando habló del olor del lugar, asegurando que “todo huele a fritanga” y que ese aroma se impregnó en su ropa y cabello. “Literal, llegas a Obregón y ya hueles a fritanga. Al lugar que vayas, wow, como apestas a fritanga. Llegué ayer y mi outfit aún apestaba a fritanga”, dijo entre carcajadas.

También descalificó la comida típica de Sonora, señalando que no encontró restaurantes del estilo al que está acostumbrada y burlándose de los nombres de algunos locales. “No hay restaurantes como de brunch. Es como que ‘en la casa de no sé quién’ y se llama Sofía’s Brunch, y yo así de ¿cómo, güey?”, expresó con tono de burla.

La influencer añadió que la gastronomía sonorense le pareció “grasosa y refrita”, al grado de provocarle malestar estomacal. “Todo ahí es refrito: frijoles, tortilla, harina... no estoy acostumbrada a comer así. Tan grasoso, que tacos en la mañana”, comentó.

Además, criticó los hábitos sociales de los habitantes, sorprendida por el hecho de que “la gente sale a empedarse en domingo”. “Yo decía: ‘¿Pero cómo se van a empedar en domingo?’ Yo no estoy acostumbrada”, añadió con asombro.

Sus críticas también alcanzaron a los hoteles de la ciudad. Chiunti relató que solo encontró dos opciones que consideró “aceptables”, pero que ambas la decepcionaron. “Me hospedé en el Fiesta Inn, pero había solo dos hoteles, mis hermosas. No había nada más. Olíamos a fritanga todo el santo día. Yo siento que eso ya es normal ahí en Sonora. Me olía hasta el pelo”, concluyó.

Las reacciones no tardaron en llegar. Miles de usuarios la acusaron de clasismo y falta de respeto, asegurando que sus palabras reflejaban prejuicios hacia la región norte del país. Habitantes de Ciudad Obregón destacaron que la influencer mostró desconocimiento sobre la cultura y la gastronomía local, reconocida por su calidad y diversidad.

Tras la polémica, Tamara Chiunti ofreció una disculpa pública, afirmando que “se había malinterpretado su manera de hablar” y que “jamás fue su intención ofender a nadie”. No obstante, la mayoría de los comentarios consideraron su disculpa insuficiente, señalando que su actitud había sido arrogante y despectiva.

El caso de “Lady Fritanga” se posicionó como uno de los temas más comentados del fin de semana, reavivando el debate sobre los límites del humor en redes sociales y la responsabilidad que tienen los influencers al referirse a comunidades distintas a las suyas.

