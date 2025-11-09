Nana Calistar: Horóscopos para HOY 9 de noviembre de 2025

Aries

Aprende a moderar tus palabras , pues posees una forma de expresarte que, sin intención, puede resultar hiriente. Podrías lastimar, sin notarlo, a quienes más te aprecian.

Tauro

Si comprendieras plenamente tu valor, no sentirías la necesidad de justificar tu brillo ante nadie. Este 9 de noviembre llegarán nuevos proyectos que podrían convertirse en el impulso que te acerque a tus sueños, aunque también surgirán envidias ocultas tras falsos gestos de amistad.

Géminis

Si permitieras que tu mente descansara un momento, incluso tú podrías disfrutar de tu propia compañía. Te encuentras confundido, agotado y con la mente girando sin descanso. El universo te invita a poner orden: haz una pausa, respira y reorganiza tus prioridades, pues intentas abarcar demasiado y terminas sin concluir lo esencial.

Cáncer

Siempre tan noble y dispuesto a cargar con los pesares ajenos. Este 9 de noviembre, el universo te recuerda: “Es momento de pensar en ti primero”. Aprende a decir “no” sin sentir culpa, pues hay quienes solo se acercan cuando necesitan alivianar su propia carga.

Leo

Cuida especialmente tu mundo emocional , pues últimamente tu corazón se ha vuelto más frío que una bolsa de hielo. Te cuesta confiar y temes ser traicionado, pero recuerda que no todas las personas llegan con malas intenciones. Aprende a mirar la vida con más luz y menos dramatismo.

Virgo

El universo te invita a liberarte del miedo y a expresarte con seguridad , pues tus palabras poseen fuerza y pueden abrirte más puertas de las que imaginas. No permitas que el temor a equivocarte te detenga; la duda, en muchas ocasiones, resulta más limitante que un error cometido con determinación.

Libra

Los cambios que se avecinan te impulsarán hacia el progreso , aunque en un inicio puedan parecer adversos. Cuida de tu salud, retoma la actividad física y evita comer por ansiedad. No prestes dinero ni permitas que el afecto se convierta en un medio de manipulación, pues podrías terminar pagando con lágrimas lo que entregaste en efectivo.

Escorpión

La vida te invita a soltar aquello que no te corresponde , a dejar de asumir el papel de consejero de todos y a enfocarte en sanar tus propias heridas. Estás entregando tu energía en exceso, y ese desgaste innecesario ha afectado tu bienestar emocional.

Sagitario

La vida te aconseja dejar de mirar hacia el pasado ; si continúas aferrándote a lo que no fue, podrías perder aquello que aún puede ser. Las oportunidades no esperan, así que mantente atento y dispuesto a avanzar.

Capricornio

Se aproximan cambios favorables , pero será necesario afrontarlos con serenidad y valentía. No permitas que nadie te haga sentir inferior ni te persuada de regresar a lugares o situaciones donde alguna vez sufriste.

Acuario

Es momento de equilibrar tu vida y realizar una limpieza tanto mental como emocional. A tu alrededor podrían encontrarse personas hipócritas que aparentan amistad con fines interesados, por lo que debes mantenerte alerta. Evita compartir información personal o prestar dinero, ya que ello podría derivar en conflictos innecesarios.

Piscis

Deja de mirar hacia el pasado, pues ya no tiene lugar en tu presente. Enfócate en lo valioso que posees hoy, porque cuando practicas la gratitud, todo comienza a mejorar.

