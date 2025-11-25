Desde que aconteció la final de la presente edición de Miss Universo en Tailandia, la controversia no ha parado de crecer como una avalancha. Recordemos que la crítica no solo ha recaído por la coronación de Fátima Bosch, también por la inconformidad que han reportado múltiples reinas de belleza a través de redes sociales. Una de las últimas en sumarse a la ola de denuncias fue Ophély Mézino, la Miss Guadalupe, quien acusó al presidente de la organización de un criterio discriminatorio. En esta nota te contamos el porqué.

Esta fue lo que dijo Raúl Rocha en entrevista con Adela Micha

A días de que la reina de Costa de Marfil, Olivia Yacé, quedara fuera de la contienda y también renunciara a su título de Miss Universo África y Oceanía —a pesar de ser una de las favoritas del público y del jurado—, sumado a las acusaciones de favoritismo y fraude hacia Fátima Bosch. Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, explicó, vía entrevista, los motivos que llevaron al certamen a tomar tal decisión:

"Entra al internet y pon: ¿Cuántos países requieren visa de Costa de Marfil?... 175. Te imaginas el costo de la visa de cada uno de los países y tiempo de abogados, pero eso no lo ven los fanáticos. […] Queremos que sea Universo, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Pues si le piden visa en 175 países está medio difícil, ¿no?”, indicó Rocha.

Por su parte, este afirmó que los criterios para entregar la corona van mucho más allá de un programa de tres horas; y es que, incluyen, además de la belleza: disciplina, valores y el desempeño que muestren durante el mes de concentración y el poder de convocatoria con el público, argumento con el que defendió la elección de Bosch:

"Fátima, en una semana tiene 3 millones de seguidores y 16 mil millones de vistas; Entonces no estamos tan equivocados. Lo que se ve en una pasarela… eso se arregla, lo que tiene en el corazón, eso ya se trae. […] Como dice la Biblia: el que en público sea ridiculizado, en público, deberá ser reconocido. Déjenla trabajar, tiene muchos valores esa niña (Fátima)".

Miss Guadalupe arremetió contra Rocha y Miss Universo

Tras saberse que las dificultades de visado fueron clave para que Olivia Yacé no fuese considerada para quedarse con la corona, Miss Guadalupe no tardó en acusar a la organización de racismo por su marcada exclusión hacia delegadas afrocaribeñas y de territorios pequeños.

Ni bien arribó este martes a París, Ophély Mézino posteó en historias de Instagram una carta abierta en la que denunciaba el manejo de Miss Universo 2025:

“¿Les robaste el dinero a las chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca ganarían? [...] ¿Intentas buscar una excusa racista para no elegir a alguien altamente calificada para este trabajo? [...] Le robas el dinero a territorios pequeños. Admiro muchísimo a las chicas, a las familias y a los representantes que pusieron tanta energía en su institución. ¿Cómo pueden faltarle el respeto a esos países de esa manera?”, se lee.

Mézino también señaló que la organización solo utilizó a candidatas afrodescendientes como parte de un discurso de diversidad, sin verdadero interés por abrirles la posibilidad de triunfar. A la crítica de Miss Guadalupe debemos sumar los testimonios de las reinas de Ecuador, Indonesia y Noruega, quienes evidenciaron la desinformación por cómo se comunicó la selección de semifinalistas.

