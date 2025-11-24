CURP Biométrica: ¿Dónde puedo tramitarla en Guadalajara?

Como ya es bien sabido, recientemente, el Gobierno de México ha puesto en vigor un formato de identificación más preciso: la CURP Biométrica, la nueva forma de la habitual Clave Única de Registro de Población. Esta nueva versión de la CURP estará integrada por una fotografía, escaneo de iris, huellas digitales y una firma electrónica, lo que la convertiría en un documento infalsificable. El pasado 16 de octubre, Guadalajara se sumó a las primeras ciudades del país en ofrecer dicho formato de CURP. Como ya es sabido, las dependencias gubernamentales podrían empezar a aceptar la CURP Biométrica como documento de identificación oficial, en lugar del INE o el pasaporte. Por o tanto, más vale ser puntuales que estar desfasados, a continuación te presentamos los puntos habilitados en Guadalajara para solicitarla:También recordemos que está disponible la plataforma Llave MX, donde todos los trámites son en línea. Quienes deseen obtener su CURP Biométrica deberán presentar la siguiente documentación:Cabe destacar que el trámite de la CURP Biométrica, será voluntario y totalmente gratuito. Por ende, la recopilación de estos datos tendrá el visto bueno de los titulares. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO