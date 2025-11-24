CURP Biométrica: ¿Dónde puedo tramitarla en Guadalajara?

Como ya es bien sabido, recientemente, el Gobierno de México ha puesto en vigor un formato de identificación más preciso: la CURP Biométrica, la nueva forma de la habitual Clave Única de Registro de Población.

Esta nueva versión de la CURP estará integrada por una fotografía, escaneo de iris, huellas digitales y una firma electrónica, lo que la convertiría en un documento infalsificable. El pasado 16 de octubre, Guadalajara se sumó a las primeras ciudades del país en ofrecer dicho formato de CURP.

Estos son los módulos para realizar el trámite en Guadalajara

Como ya es sabido, las dependencias gubernamentales podrían empezar a aceptar la CURP Biométrica como documento de identificación oficial, en lugar del INE o el pasaporte. Por o tanto, más vale ser puntuales que estar desfasados, a continuación te presentamos los puntos habilitados en Guadalajara para solicitarla:

Módulo Renapo ubicado en Prolongación Alcalde 1855.

Oficinas del Registro Civil Estatal.

También recordemos que está disponible la plataforma Llave MX, donde todos los trámites son en línea. Quienes deseen obtener su CURP Biométrica deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada por Renapo.

Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses).

Un correo electrónico activo.

Cabe destacar que el trámite de la CURP Biométrica, será voluntario y totalmente gratuito. Por ende, la recopilación de estos datos tendrá el visto bueno de los titulares.

AO

