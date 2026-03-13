Eugenio Derbez reveló cómo fue víctima de fraude millonario

Eugenio Derbez sorprendió al revelar que, a pesar de su larga trayectoria y éxito en la industria del entretenimiento, también ha sido víctima de fraudes millonarios perpetrados por personas que aprovecharon su confianza y buena voluntad.

El actor y productor mexicano relató recientemente que no es la primera vez que enfrenta situaciones de este tipo, aunque pocas veces habla públicamente de ellas. Durante una conversación en el programa Miembros al aire, Derbez admitió que a lo largo de los años ha sido blanco de distintos engaños financieros. “Sí me han hecho fraudes, muchos, pero yo no los publico”, confesó.

Las declaraciones surgieron luego de que su hijo, José Eduardo Derbez, contara que perdió dinero tras involucrarse en una supuesta inversión con criptomonedas. Ante la polémica que generó el tema, el protagonista de La Familia P. Luche decidió compartir una experiencia personal que marcó profundamente su forma de confiar en los demás.

Una estrategia emocional

Según relató , uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando un hombre se acercó a él aparentando estar en una situación desesperada . El individuo incluso se arrodilló para pedirle ayuda económica, una escena que conmovió al comediante y lo llevó a creer en su historia.

“Se me hincó y me pidió dinero… creí en él y me estaban engañando”, recordó Derbez al explicar cómo aquel gesto terminó siendo parte de una estrategia para obtener una fuerte suma de dinero.

El actor reconoció que ese momento le dejó una sensación amarga, no solo por la pérdida económica, sino por la decepción que implica descubrir que alguien manipuló su empatía para cometer un fraude.

Las celebridades son blancos frecuentes

Aun así, Derbez aseguró que intenta mantener su carácter generoso, aunque ahora con mayor cautela. De acuerdo con el también director, la fama y la exposición pública pueden convertir a las celebridades en objetivos frecuentes de estafadores que buscan aprovecharse de su posición económica o de su disposición para ayudar.

Tras sus declaraciones, muchos seguidores reaccionaron en redes sociales compartiendo experiencias similares y destacando la importancia de hablar sobre este tipo de delitos, que afectan tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes.

TG