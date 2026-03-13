Julieta Venegas anuncia su debut en la literatura

La cantautora mexicana Julieta Venegas anunció que dará un nuevo paso en su trayectoria artística con la publicación de su primer libro autobiográfico, Norteña. Memorias del comienzo, una obra en la que revisita su infancia, su entorno familiar y el origen de su vocación musical.

El libro llegará a las librerías en mayo y estará disponible en países como México, Argentina, Chile, Colombia y España. A través de sus redes sociales, la artista explicó que se trata de un proyecto profundamente personal que comenzó como una reflexión sobre los momentos que marcaron su camino hacia la música.

“Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Un texto que vengo queriendo y a la vez no escribir, pero que fue avanzando a su ritmo”, compartió la cantante al anunciar la publicación.

Una bitácora intima

De acuerdo con Venegas, el texto funciona como una especie de bitácora íntima que recorre distintos momentos de su vida, desde su infancia en Tijuana y sus años en Ciudad de México, hasta la etapa en la que lanzó su primer álbum , Aquí en 1997.

La obra está conectada con su próximo proyecto musical, Norteña, ya que ambos forman parte de un mismo ejercicio creativo de memoria. Según explicó la artista, el disco y el libro dialogan entre sí como dos formas distintas de revisitar su historia personal.

“El disco es una recreación de mi memoria musical. El libro es una especie de bitácora (…) Aunque el disco y el libro no son lo mismo, juntos son parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó”, escribió.

El volumen será publicado por editoriales independientes en distintos países, entre ellas Editorial Almadía en México, y también podrá encontrarse en formato digital y audiolibro.

Una carrera clave del pop latino

Nacida en 1970, Venegas se formó musicalmente desde muy joven y comenzó su carrera en la escena alternativa de Tijuana como integrante de la banda Tijuana No!, agrupación con la que dio sus primeros pasos profesionales antes de iniciar su camino como solista a mediados de los años noventa.

Con el paso del tiempo se consolidó como una de las voces más influyentes del pop latino gracias a discos como Bueninvento, Sí y Limón y Sal, trabajos que la llevaron a ganar reconocimiento internacional por su estilo que mezcla pop, rock alternativo y sonidos tradicionales mexicanos.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos ocho premios Latin Grammy y un Grammy, además de desempeñarse como embajadora de buena voluntad de UNICEF en México.

Con “Norteña. Memorias del comienzo”, Venegas abre ahora una nueva faceta creativa en la literatura, al tiempo que revisita los momentos que dieron forma a su identidad musical y artística.

TG