Marioneta inspirada en Ángela Aguilar causa revuelo en redes sociales

En el último episodio de “La Más Draga”, Nayla Downs y su marioneta "Angelita", generaron una variedad de comentarios humorísticos en internet

Múltiples internautas coincidieron en que la marioneta cantaba mejor que la propia “Angelita” Aguilar.

El más reciente episodio de "La Más Draga", transmitido el pasado lunes vía YouTube, provocó una ola de reacciones en redes sociales debido a la aparición de una marioneta de Ángela Aguilar.

El momento fue protagonizado por la participante Nayla Downs y su marioneta "Angelita", que generó una variedad de comentarios humorísticos, especialmente en la comunidad queer. El formato del episodio incluyó un reto de doblaje con la canción "Qué agonía", tema original de Yuridia y Ángela Aguilar.

La participante Nayla Downs introdujo una marioneta de Ángela Aguilar durante su interpretación. El gesto generó risas en el público del foro y se volvió viral en plataformas como X y TikTok.

     

Las redes sociales de la comunidad LGBT+ concentraron miles de reacciones tras la transmisión del reto de doblaje. "Así se hace una referencia inteligente", escribió un usuario en X sobre el ingenio de Nayla Downs.

Múltiples internautas coincidieron en que la marioneta cantaba mejor que la propia Aguilar. El capítulo fue un éxito rotundo.

