"La Mansión VIP": ¿Quién fue el segundo eliminado del reality?

La segunda gala de eliminación de “La Mansión VIP” mantuvo a la audiencia al filo del asiento, en una semana marcada por tensiones dentro y fuera de la casa. Cuatro participantes llegaron a la noche decisiva en riesgo de abandonar la competencia, en medio de un ambiente agitado por polémicas, cambios inesperados y hasta fallas técnicas que interrumpieron la transmisión durante varios minutos, luego de que el creador de contenido HotSpanish denunciara un presunto ataque cibernético.

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La velada también estuvo rodeada de controversia tras las declaraciones de Niurka, quien dejó el programa en la primera semana, así como por la salida previa de Bruno Espino, lo que permitió la entrada de Daniel Borjas como nuevo integrante.

Así fue la dinámica de eliminación de “La Mansión VIP”

En cuanto a la dinámica de eliminación, el público tuvo un papel clave. Borjas fue el primero en salvarse al recibir la mayor cantidad de votos, seguido de Agustín Fernández, quien logró mantenerse una semana más dentro de la competencia. La decisión final quedó entre Queen Buenrostro y Suavecito, generando uno de los momentos más tensos de la noche.

Finalmente, Queen Buenrostro se convirtió en la segunda eliminada del reality al obtener el menor respaldo del público. A su salida, la influencer se mostró agradecida por la experiencia y destacó que, pese a los conflictos vividos, se llevaba buenos recuerdos de sus compañeros, incluso pidió que cuidaran a su amigo Suavecito dentro del programa.

ESPECIAL/ Facebook/ HotSpanish

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Mientras tanto, el reality continúa sumando giros inesperados, como la reciente decisión de Sol León de abandonar el show por voluntad propia, dejando claro que la competencia no solo se define por los votos, sino también por la intensidad emocional que se vive dentro de la casa.

Con este resultado, la competencia continúa elevando su intensidad semana a semana, mientras los participantes afinan estrategias y el público se vuelve cada vez más decisivo. Entre alianzas, rivalidades y giros inesperados, “La Mansión VIP” se consolida como uno de los realities más comentados del momento.

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