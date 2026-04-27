Taylor Swift registra nuevas marcas para proteger su voz e imagen del uso de IA

La destacada firma de abogados de propiedad intelectual, Gerben IP, confirmó este lunes que la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift presentó nuevas solicitudes de registro de marca para proteger su voz e imagen ante las nuevas amenazas de suplantación que plantea la inteligencia artificial.

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El abogado Josh Gerben compartió una publicación en la que detalló que los documentos fueron presentados en nombre de TAS Rights Management el pasado 24 de abril y suponen “un cambio más amplio en la forma en que las celebridades están aplicando la ley de marcas para luchar contra la IA”.

La estrategia de Taylor Swift para protegerse de la inteligencia artificial

Según la información disponible, la cantante solicitó el respaldo legal para dos marcas sonoras que cubren su voz: "Hey, it’s Taylor Swift" y "Hey, it’s Taylor".

La tercera es una marca visual que abarca “una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra, mientras viste un body iridiscente multicolor y botas plateadas” , un atuendo relacionado con sus actuaciones durante 'The Eras Tour'.

De acuerdo con el abogado, la medida de Swift puede proporcionar una capa adicional de protección a la que ofrecen las leyes vigentes sobre el "Derecho a la propia imagen" contra el uso no autorizado de la imagen de una persona famosa.

"Al registrar frases específicas vinculadas a su voz, Swift podría impugnar no solo las reproducciones idénticas, sino también las imitaciones que sean 'confusamente similares', un criterio clave en la legislación sobre marcas registradas", explica el escrito de Gerben.

Sobre la presentación de demandas basada en imágenes, el abogado detalló que "al proteger un elemento visual distintivo, como el mono (prenda de vestir de una pieza) que Swift suele usar y su pose, el equipo de Swift puede obtener argumentos adicionales para presentar demandas contra imágenes manipuladas o generadas por IA que evoquen su imagen".

Taylor Swift refuerza su defensa legal tras la difusión de imágenes falsas creadas con IA

La imagen de Taylor Swift ha sido utilizada sin su consentimiento en distintos contenidos falsos creados con inteligencia artificial, que incluyen imágenes pornográficas que circularon en internet.

Incluso antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, Donald Trump compartió imágenes creadas con IA que daban a entender, de forma engañosa, que Swift lo apoyaba.

Swift se suma en esta medida al actor Matthew McConaughey, quien registró marcas similares en los últimos meses para proteger su voz e imagen. En 2025, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos concedió ocho marcas registradas al actor.

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