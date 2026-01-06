'Jujutsu Kaisen' Temporada 3: ¿Cuándo y dónde verla?

Jujutsu Kaisen es una obra que desde su estreno en 2020 logró romper las barreras de Japón y se internacionalizó rápidamente , volviéndose un fenómeno mundial y formando una comunidad activa que ha mantenido la obra relevante.

Este mes regresa con una tercera temporada que promete cambiar para siempre la dinámica de poder dentro de su universo. Conoceremos a nuevos personajes importantes, historias del pasado y las reglas de un juego que consiste en decidir y sacrificar . Bajo esta premisa se perfila uno de los regresos más esperados en la industria del anime.

El “juego del sacrificio”

La temporada tres adapta el arco conocido como “el Juego del Sacrificio” (Culling Game) , uno de los tramos más densos y ambiciosos del manga de Gege Akutami. Aquí, la historia se expande: aparecen nuevos hechiceros, se redefinen alianzas y el mundo de las maldiciones deja claro que nadie está a salvo, ni siquiera quienes parecían intocables.

En el universo de "Jujutsu Kaisen", las emociones negativas generan maldiciones, y solo quienes dominan la energía maldita pueden combatirlas. Pero ese poder no surge de la nada: se hereda, se entrena y, sobre todo, se disputa dentro de grandes linajes.

Los tres clanes principales: Gojo, Kamo y Zen'in

El clan Gojo se sostiene en la figura de Satoru Gojo y sus legendarios Seis Ojos; el clan Kamo carga con el peso de un pasado oscuro ligado a la Manipulación de Sangre; y el clan Zen'in, el más rígido y violento en sus reglas, se convierte en el verdadero epicentro dramático de esta temporada .

Desde la primera temporada, las hermanas Maki y Mai encarnan la crueldad del sistema del clan Zen'in. Maki, nacida sin energía maldita, fue rechazada y obligada a romper con su apellido para sobrevivir. Mai, en cambio, se quedó dentro del clan, cargando resentimiento, presión y una relación rota con su hermana gemela.

Naoya Zen'in y la lucha por el poder

La muerte de Naobito Zen'in tras el incidente de Shibuya abre una guerra interna. Su testamento nombra como heredero a Megumi Fushiguro y, como alternativa, a Naoya Zen'in , un hechicero de alto rango, agresivo y convencido de que el poder debe imponerse sin concesiones.

Naoya hace su debut formal en esta etapa de la historia, mostrando la Técnica de Proyección y enfrentándose directamente con personajes como Yuji Itadori y Choso. Su llegada no solo añade un nuevo antagonista, sino que expone la cara más misógina y despiadada del clan Zen'in.

Fecha de estreno y dónde ver la temporada 3

La tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" se estrena el 8 de enero de 2026 como parte de la temporada de invierno. El lanzamiento será simultáneo para América, Europa y otras regiones a través de Crunchyroll, con subtítulos desde el primer día.

Este estreno forma parte de una alineación fuerte de anime para invierno, junto a títulos como "Frieren: Más allá del viaje" y nuevas entregas de "Re:Zero" y "Mushoku Tensei".

