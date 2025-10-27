La Granja VIP: Quién es el Tío Pepe y cuál es su trabajo dentro del reality

La nueva edición de La Granja VIP ya está en marcha y, junto con los 16 famosos que iniciaron en la competencia, se encuentra una figura especial: el Tío Pepe, quien lleva el rol de mayoral y es el responsable de vigilar las tareas y la convivencia de los concursantes, sobre todo en lo relacionado con el cuidado de los animales.

De acuerdo con la información compartida en sus redes sociales, el Tío Pepe es un granjero dedicado a la enseñanza, creador del proyecto Granja Didáctica, donde promueve el aprendizaje sobre la vida rural y la importancia de proteger a los animales. Además, ofrece otros servicios como la Granja Móvil, visitas escolares, talleres vacacionales y celebraciones de cumpleaños con temática campestre.

La función del Tío Pepe dentro del reality

Durante su primera aparición en el programa, el Tío Pepe se presentó ante los concursantes y explicó cuál será su papel dentro del formato. Su misión principal consiste en supervisar las actividades diarias que realizan los granjeros y peones, especialmente aquellas relacionadas con las labores agrícolas y el trato responsable hacia los animales.

En sus propias palabras, expresó:

“Se requiere de cuidado y está ahorita requiriendo de trabajo. Ustedes vienen a divertirse y a aprender a hacer esa labor. Mi misión es guiarlos en ello y espero que lo hagan lo mejor posible. Hay consecuencias positivas para cuando trabajamos bien y consecuencias negativas”.

Cómo participar en las votaciones

La Granja VIP se transmite en vivo las 24 horas del día a través de Disney+ y tendrá una duración aproximada de 10 semanas. Durante este periodo, los concursantes irán siendo eliminados según el voto del público, que será el encargado de decidir quién continúa y quién abandona la competencia.

Si deseas apoyar a tu participante favorito, existen dos métodos para emitir tus votos:

Votación desde la página web oficial

Ingresa a lagranjavip.tv/vota.

Elige al granjero o granjera que deseas apoyar.

Puedes otorgar hasta 10 votos diarios de forma gratuita.

Votación desde la app TV Azteca En Vivo

Descarga la aplicación TV Azteca En Vivo desde App Store o Google Play.

Accede a la sección dedicada a La Granja VIP.

Selecciona a tu participante favorito y distribuye tus 10 votos diarios como prefieras; puedes repartirlos entre varios concursantes o dárselos todos a uno solo.

Con estos mecanismos, el público tendrá la oportunidad de influir directamente en el desarrollo del reality y apoyar a su favorito hasta la gran final.

BB