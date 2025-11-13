Homenajean a Juan Gabriel en el Teatro Blanquita en Ciudad de México

Tal y como se tratase de la más grande caravana artística —rememorando los espectáculos que se presentaban en el extinto Teatro Blanquita, o sea, los mismos en los que también participó Juan Gabriel— cantantes e imitadores rindieron su respectivo homenaje al Divo de Juárez.

Llevado a cabo en el legendario Teatro Blanquita de la Ciudad de México (CDMX), el Homenaje Sinfónico al Ídolo de Juárez, Juan Gabriel, inició con un medley de cuatro temas: "Déjame vivir", "De mí enamórate", "He venido a pedirte perdón" y "No tengo dinero".

Entre ovaciones y risas en nombre al Divo de Juárez

Si bien el actor Eduardo Barajas arrancó el concierto con "Yo no nací para amar", la interpretación del tenor Carlos Velázquez para "Te sigo amando", fue el que recibió una mayor ovación. Tan sinfónico como ecléctico "Caray" la cantó el imitador de Juan Gabriel, Armando Lemus, y "Ya lo sé que tú te vas" corrió por Christian Bailón, quien vestido de negro y cubierto de la espalda con una capa brillante, dijo que el tema le permitía mostrar una parte íntima del cantautor michoacano.

Floricel Ortega, acompañada del Mariachi Gama Mil interpretó, "Fue un placer conocerte", después de que en el primer arranque entrase tarde, y alargara su participación en el escenario. Por su parte, "Me gustas mucho" fue la participación más extraña de la noche, Jesús Gama olvidó la letra de la canción y optó por hacer una versión libre del tema al tiempo que se quitó la chaqueta y contoneaba la cintura.

Eduardo Barajas y Miriam Solís cantaron "Abrázame muy fuerte"; y Armando Lemus volvió a reaparecer, interpretando "Así fue". En una emulación muy fallida de Juan Gabriel, del estilo y humor que imprimía en la interpretación de "Inocente pobre amigo", Christian Bailón cantó el tema que termina en parodia involuntaria. Floricel Ortega y Christian Bailón retomaron el escenario para cantar “Destino”, en recuerdo de los duetos que realizaron Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.

"Me nace del corazón" se salió del control de Eduardo Barajas, su intérprete, —más allá de su escasa potencia vocal y de que nunca pudo seguir los acordes de la canción— se descuadró de los tiempos musicales. Muy por el contrario, una de las mejores interpretaciones de la noche estuvo a cargo del tenor Carlos Velázquez, quien con una tremenda potencia vocal cantó “Yo no sé que me pasó". "El Noa Noa" y "Debo hacerlo" fueron los últimos temas.

El ensamble musical fue por cuenta del Coro Monumental, la Camerata Opus 11, los directores Mario Monroy, Oliver Mayoral y Carlos Carbajal, además del Mariachi Gama Mil.

AO

