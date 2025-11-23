En el marco del Flow Fest, el festival dedicado al reguetón y la música urbana, el puertorriqueño Álvaro Díaz, uno de los artistas principales del primer día del evento, encendió una fuerte controversia en la red.

Recientemente, usuarios de la red social X difundieron fotos de la campaña promocional del intérprete, con posters que fueron colocados en puntos estratégicos de la Ciudad de México y los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar donde se llevará a cabo el festival, sin embargo la publicidad captó la atención por parecer ofensiva hacia el tema de desaparecidos en México.

En los posters que generaron decenas de críticas entre los internautas, aparece el rostro de una mujer cubierto por el símbolo característico del cantante, con la leyenda "¿Has visto a esta mujer?".

La publicidad fue calificada por usuarios de X como una referencia a los carteles de búsqueda de personas desaparecidas, hecho que causó indignación por la crisis que actualmente se enfrenta en México, donde de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente la cifra supera los 133 mil casos de desaparecidos.

La polémica del cantante

En la parte inferior de las imágenes publicitarias aparecen las siglas: "A.D. 22/11 CCFF", mensaje que los fanáticos de Díaz descifraron como el adelanto de un suceso importante durante su show en el Flow Fest.

Durante el 2024, el puertorriqueño enfrentó las acusaciones de su expareja, la también cantante Audri Nix por presunto abuso físico y psicológico.

La reacción del intérprete alimentó las críticas al escribir en X: "¿Dónde dice que está desaparecida? se robó mi corazón y la estoy buscando, tontito".

Te puede interesar: Miss Universo Jamaica continúa en terapia intensiva tras grave caída

Las respuestas de los usuarios ante la falta de empatía del artista, provocó una ola de indignación entre los comentarios.

"La verdad que sí es cruel tu publicidad. En México la desaparición de morras no es un juego"; "Literalmente usaba el formato de ficha de desaparición en el país con más de 100 mil personas desaparecidas y todavía se ofende"; "Publicidad sin corazón ni empatía con la tragedia que está viviendo el pueblo de México"; "Me sorprende cada vez más la poca empatía que tienen los músicos mexicanos por toda la situación del país. Son un asco"; “Con más de 10 feminicidios y homicidios a diario y miles de desapariciones, ¿cómo usas eso de publicidad y aparte pedir un ‘vengan a hacerse fotitos’? Jaja lo que es NO pensar una imagen”, estos fueron algunos de los comentarios.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV