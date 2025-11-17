La Granja VIP: ¿Quién fue el quinto eliminado de la competencia?

La quinta gala de eliminación de La Granja VIP, llevada a cabo el 16 de noviembre, estuvo marcada por un ambiente cargado de tensión, constantes cambios de ritmo y un desgaste emocional evidente entre los concursantes. Tras varias semanas dominadas por alianzas rotas, enfrentamientos abiertos y estrategias que modificaron el curso del juego, este capítulo definió al quinto participante que dejó oficialmente la competencia.

La semana comenzó con un giro inesperado cuando la producción decidió dividir a los habitantes en dos grupos. Por un lado quedó “El Muro”, conformado por Alfredo Adame, Manola Díez y Eleazar Gómez; mientras que el resto se integró bajo el nombre de “La Familia”. Esta separación buscaba incrementar el nivel de fricción entre ambos bandos, un factor que terminó por influir directamente en la conformación de los nominados.

El ambiente dentro del reality se tensó todavía más después de una gala considerada “atípica” por los seguidores, ya que Lola Cortés optó por abandonar la competencia debido a un episodio de ansiedad. Su partida coincidió con la expulsión de Jawy Méndez.

¿Quién fue el quinto eliminado?

Con los nominados reunidos en la habitación previa al anuncio final, la conducción inició con una noticia que redujo momentáneamente la tensión: Eleazar Gómez fue el primer salvado de la noche, gracias al apoyo del público.

Poco después se confirmó que César Doroteo “Teo” y Alfredo Adame también continuaban dentro del programa tras recibir suficientes votos.

Finalmente, la eliminada de la jornada fue Manola Díez, quien antes de retirarse expresó:

“Los quiero, no se preocupen, estoy bien, muchas gracias, felicito a quienes se quedaron”.

El público decidió el resultado mediante el sitio oficial de TV Azteca. INSTAGRAM/LAGRANJAVIP

Con estas palabras concluyó su participación y dejó preparado “El Legado”, el cual se dará a conocer en la emisión del 17 de noviembre.

Como es habitual, el público decidió el resultado mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación, donde cada persona dispone de 10 votos diarios, además de otros 10 al completar una encuesta.

Eliminados hasta el momento

Con la salida de Manola, así queda el listado de participantes que han abandonado la competencia:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Jawy Méndez

Manola Díez

A esta lista se añade la renuncia voluntaria de Lolita Cortés.

