Christian Nodal: ¿Inti asistirá a la boda de su padre con Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen avanzando en los preparativos de su boda religiosa, una ceremonia que, según ha explicado la hija de Pepe Aguilar, está programada para mayo de 2026. El enlace ha despertado una fuerte expectativa entre su público y los medios, pues se trata de un evento que promete ser significativo para ambas familias.

Durante su participación en los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, la pareja volvió a convertirse en foco de atención al revelar nuevos detalles sobre la celebración. Nodal, en entrevista para Siéntese quien pueda, comentó que la boda tendrá un estilo tradicional, con “detalles muy mexicanos”, una línea que ambos desean reflejar en su unión religiosa.

¿Asistirá Inti a la boda de su padre?

En las últimas semanas, la posible presencia de Inti, la hija que Nodal tuvo con Cazzu, ha generado múltiples especulaciones. Al ser cuestionado por la prensa sobre si la pequeña formará parte del momento en el altar, el intérprete no ocultó su deseo.

“Me fascinaría, me encantaría”, expresó Nodal, dejando abierta la opción de que su primogénita esté con él en un día tan simbólico.

A pesar de los rumores alrededor de la pareja, el cantante aseguró que él y Ángela están “más unidos que nunca” y que su relación ha progresado de forma natural, describiendo su camino juntos como un proceso que ha ido “de menos a más”.

Quién es Inti, la hija de Nodal y Cazzu

Inti es la hija de Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu. La pequeña nació el 14 de septiembre de 2023 y su nombre, que significa “Sol” en la mitología inca, ha llamado la atención desde que sus padres lo dieron a conocer. Aunque es muy pequeña, su presencia ha generado interés mediático, especialmente por la relación que mantiene con ambas familias. Se sabe que ha convivido en distintas ocasiones con los abuelos paternos, como Cristy Nodal, y que tanto su madre como su padre buscan mantener un ambiente armonioso alrededor de ella.

En cuanto a su lugar de residencia, Inti vive principalmente en Argentina junto a Cazzu, país donde la cantante radica y donde la niña pasa la mayor parte del tiempo. Sin embargo, también ha viajado a México en algunas oportunidades, especialmente cuando Cazzu ha tenido compromisos laborales en el país.

