'La Cotorrisa"' dará el salto al cine

Los creadores de “La Cotorrita”, José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez planean llegar a las pantallas de cine en 2026. Y contarán con la dirección de Carlos Santos, quien realizó “Señora Influencer” y “¡Qué huevos Sofía!”. La trama de la película, por ahora se mantiene en las sombras, pero sabemos que el rodaje arrancará pronto.

"Pero piensen qué pueden hacer La Cotorrisa y Carlos juntos, va a ser algo muy divertido", dice Carlos Castillo, de Cinépolis Distribución, compañía que está detrás del proyecto . "La Cotorrisa" es un proyecto que inició como podcast conducido por Pérez y Slobotzky y que ha ido saltando mediáticamente entre su calidad y controversias sobre todo en el último año.

Seis años de podcast

"La Cotorrisa" empezó el tres de abril del 2019. INSTAGRAM/@slobotzky

"Le pusimos La Cotorriza porque ya somos tíos (por la edad)", explicó Slobotzky en el primer episodio, subido hace seis años a Youtube, donde ya hay más de 700 videos. Entre ambos conductores suman más de seis millones seguidores, siendo de los podcast más vistos y escuchados en México .

Durante 2025 "La Cotorrisa" estuvo en polémica por sus comentarios o creaciones. En septiembre realizó un video donde se burlaba de los programas de espectáculos y sus conductores como Juan José Origel y Flor Rubio.

Esta parodia fue hecha luego de que Pérez y su pareja, la cantante y actriz Susana Zabaleta, tuvieran un altercado con la prensa que los esperaba en el Aeropuerto capitalino, que quería cuestionarlos sobre una supuesta separación.

Antiguas controversias

"Vienen a buscar un chisme, no le van a preguntar: '¿cuál es la siguiente ciudad en la que se va a presentar?', no le van a preguntar: '¿cómo le ha ido?'. Lo único a lo que vienen es a intentar sacar el chisme por un video de TikTok, por eso es poco agradable", dijo en ese momento Pérez a la prensa. Luego porque fueron denunciados por la influencer Jessica Bustos y su esposo Xuxo Dom por acoso sexual .

El pleito inició cuando en el capítulo 308 de "La cotorrisa", el cual fue retirado posteriormente de las plataformas digitales, los conductores realizaron comentarios y bromas de índole sexual dirigidos a Bustos, algo que de acuerdo con Xuxo Dom, generó una afectación emocional en la influencer.

