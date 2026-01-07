La 78 Muestra Internacional de Cine llega a Guadalajara con 11 filmes de todo el mundo

La 78 Muestra Internacional de Cine llega a Guadalajara con un ciclo para conocer el cine mundial más innovador, en esta ocasión la Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara proyectará 11 películas de distintas latitudes como: Alemania, Brasil, España, Francia, Irán, Japón, Noruega, Tailandia, Túnez, Ucrania y México.

La proyección de las cintas será del 16 al 28 de enero en la Cineteca FICG, con ubicación en: Avenida Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, colonia Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, 45150 en el municipio de Zapopan.

¿Qué películas se proyectarán en la 78 Muestra Internacional de Cine en Guadalajara?

La desaparición de Josef Mengele

Basada en la novela de Olivier Guez, La desaparición de Josef Mengele aborda la vida del médico nazi tras la Segunda Guerra Mundial, cuando huye a Sudamérica para evadir la justicia.

La película sigue su paso por países como Argentina, Paraguay y Brasil, y lo muestra enfrentado a su propio pasado a partir del reencuentro con su hijo. Dirigida por Kirill Serebrennikov, la cinta ofrece un retrato sobrio y contundente del llamado “Ángel de la Muerte”, alejándose del sensacionalismo para centrarse en la frialdad de su huida.

Director: Kirill Serebrennikov

Viernes 16 de enero 7:00 pm

Ella y su hijo

El director iraní Saeed Roustayi vuelve al Festival de Cannes con una historia que expone, una vez más, la dureza de las normas sociales que enfrentan las mujeres en Irán.

La película sigue a Mahnaz, una viuda de 40 años que intenta sacar adelante a sus hijos mientras trabaja como enfermera y mantiene una relación sentimental. Sin embargo, u na propuesta de matrimonio y un conflicto escolar desatan una cadena de acontecimientos que desmoronan su frágil estabilidad y conducen a una tragedia familiar.

Director: Saeed Roustayi

Sábado 17 de enero 19:00 horas.

Sueños (sexo y amor)

Ganadora del Oso de Oro a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Sueños narra la historia de Johanne, una joven que vive su primer amor con su profesora de francés. Para resguardar lo que siente, plasma sus emociones en un diario que, al ser descubierto por su madre y su abuela, despierta admiración por su fuerza literaria. Dirigida por Dag Johan Haugerud, esta tercera parte de la trilogía Sex, Love, Dreams explora con sensibilidad el choque entre el ideal romántico y la realidad, y propone un viaje íntimo por el amor, la sexualidad y el autodescubrimiento.

Director: Dag Johan Haugerud

Domingo 18 de enero 19:00 horas.

Obispo rojo

En los años setenta, Sergio Méndez Arceo, entonces obispo de Cuernavaca, desafió las estructuras tradicionales de la Iglesia católica y se enfrentó a dictaduras latinoamericanas en nombre de una revolución espiritual con raíces humanistas y crítica de la sociedad de consumo.

Esta figura clave del pensamiento progresista en la región es el eje del más reciente documental de Francesco Taboada Tabone, cineasta de Los últimos zapatistas. A través de archivos inéditos y testimonios de quienes lo conocieron, la película traza un retrato profundo de un líder tan inspirador para la izquierda latinoamericana como incómodo para el poder político y económico.

Director: Francisco Toboada

Martes 20 de enero 19:00 horas

O último azul

Con una mezcla de distopía y crítica política, el cineasta Gabriel Mascaro presenta su octavo largometraje, una historia inquietantemente cercana a la realidad. La trama se sitúa en un país gobernado por un régimen autoritario que recluye a los adultos mayores en un hospicio para no frenar el “progreso” económico.

La orden alcanza a Tereza, una mujer de 77 años que se niega a desaparecer del sistema y decide emprender un viaje por el Amazonas para cumplir los sueños que dejó pendientes. Con una mirada poética, El último azul reivindica la vejez como una etapa de resistencia, deseo y dignidad.

Director: Gabriel Mascaro

Miércoles 21 de enero 19:00 horas

Un fantasma para servirte

Tras la muerte de Nat a causa de la contaminación por polvo, March queda atrapado en el duelo hasta que un hecho insólito transforma su vida: el espíritu de su esposa reencarna en una aspiradora. Aunque March acepta esta presencia sobrenatural, su familia —marcada por un viejo accidente en la fábrica— se niega a reconocerla.

Para probar su valor y defender su amor, Nat se ofrece a limpiar el lugar y liberar a las almas que lo habitan.

Ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes, la ópera prima del tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke mezcla fantasía, comedia negra y romance en una sátira política sobre un sistema que decide qué memorias deben desaparecer.

Director: Ratchapoom Boonbunchachoke

Jueves 22 de enero 19:00 horas

Romería

Marina perdió a sus padres siendo niña y, con ellos, el vínculo con la familia paterna. Al cumplir 18 años, emprende un viaje para reencontrarse con ellos y obtener un documento que le permita acceder a una beca para estudiar cine.

Lo que comienza como una búsqueda administrativa se convierte en un enfrentamiento con tensiones, silencios y secretos familiares que la obligan a replantear su pasado. En esta película, Carla Simón vuelve a partir de su experiencia personal para construir, desde la ficción, un retrato íntimo sobre el duelo y las complejas transformaciones de los lazos familiares tras la pérdida.

Directora:Carla Simón

Viernes 23 de enero 19:00 horas

Dos fiscales

Ambientada en la Unión Soviética de 1937, la historia arranca con la quema sistemática de cartas enviadas por prisioneros políticos, hasta que una de ellas logra escapar del destino impuesto. El mensaje llega a manos de Alexander Kornev, un joven fiscal bolchevique que decide investigar el caso de un preso víctima de abusos y corrupción.

Su búsqueda de justicia lo conduce hasta Moscú y a los engranajes más oscuros del poder. Con este largometraje, Sergei Loznitsa regresa a la ficción para adaptar un texto de Georgy Demidov y ofrecer un retrato implacable del funcionamiento de un régimen totalitario durante las purgas estalinistas.

Director: Sergei Loznitsa

Sábado 24 de enero 19:00 horas

Sirat: Trance en el desierto

Luis y su hijo Esteban se internan en una rave en las montañas del sur de Marruecos en busca de Mar, la hija y hermana que desapareció meses atrás en ese circuito de fiestas. Entre música electrónica y una libertad que les resulta ajena, siguen a un grupo de ravers rumbo a una celebración en pleno desierto, con la esperanza de hallarla.

Ganadora del Premio del Jurado en Cannes, la nueva película de Oliver Laxe transforma este punto de partida íntimo en una odisea techno hipnótica, donde el viaje rompe con la lógica tradicional y diluye los límites entre el paraíso y el infierno.

Director: Oliver Laxe

Domingo 25 de enero 19:00 horas

Underground

Ambientada en Belgrado durante la Segunda Guerra Mundial, Underground sigue a Marko, quien oculta a su amigo Petar y a un grupo de partisanos en un sótano para protegerlos de los nazis. Con el paso del tiempo, ese refugio se transforma en una farsa: Marko les hace creer que la guerra continúa, mientras él consolida su poder en la Yugoslavia comunista. La película construye una sátira feroz sobre la manipulación, el poder y la identidad nacional, combinando humor negro y realismo mágico para recorrer medio siglo de la convulsa historia yugoslava.

Director: Emir Kusturica

Martes 27 de enero 19:00 horas

Dos extraños, dos estaciones

Con el verano como escenario luminoso, Nagisa y Natsuo se encuentran en una playa y entablan una relación marcada por la confidencia y las dudas compartidas. En paralelo, durante un invierno opuesto y silencioso, nace la amistad entre Li, una guionista en crisis, y Benzo, un solitario propietario de una pensión.

A través de estas dos historias entrelazadas, el cineasta japonés Shô Miyake construye un relato sobre la creación artística como forma de comprender la experiencia humana, explorando con sutileza la amistad, la introspección y los gestos cotidianos.

Director: Shô Miyake

Miércoles 28 de enero 19:00 horas

¿Cómo llegó a la Cineteca FICG en transporte público?

Si vas en transporte público para ver alguna de estas cintas, estas son algunas rutas que te llevan además de Mi Macro Periférico:

TO8 vía corta

C43 (636 Haciendas)

C43 (636 Valdepeñas)

C81 (641 Batán-Mesa)

C81 (641 Belenes- Lomas)

Express Molinos- Valle-Mesa (Recuerda que esta ruta solo acepta efectivo y cobra 15 pesos)

C117 Calzada

C117 La Normal

T08 (634 vía corta)

