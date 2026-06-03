Subastan en París un guante que Michael Jackson llevó en 1988

La fascinación por Michael Jackson sigue intacta más de una década después de su muerte. Prueba de ello fue la reciente subasta celebrada en París, donde decenas de objetos vinculados al llamado "Rey del Pop" despertaron el interés de coleccionistas y admiradores de todo el mundo.

La pieza que acaparó la atención de la jornada fue un par de guantes decorados con cristales de Swarovski que el artista utilizó durante un ensayo previo a su concierto del 14 de julio de 1988 en el mítico Estadio de Wembley. El artículo fue vendido por 113 mil 737 euros, convirtiéndose en el objeto más valioso de toda la subasta organizada por la casa Aguttes.

Detrás de la pieza existe además una historia singular. Según explicó Arthur Perault, responsable del departamento especializado de la firma, Jackson lanzó el guante a un costado del escenario durante uno de los ensayos y fue recuperado por un miembro del personal de seguridad. Posteriormente, el cantante le permitió conservarlo como recuerdo, ya que consideraba que la prenda estaba demasiado desgastada para seguir utilizándola.

La subasta reunió cerca de cuarenta artículos procedentes de colecciones privadas, muchos de ellos relacionados con algunas de las giras y presentaciones más emblemáticas de la carrera del artista.

Entre los lotes destacados también figuraron otros dos guantes similares utilizados por Jackson durante actuaciones realizadas en Seúl y Múnich en 1999. Ambas piezas encontraron comprador por 36 mil 648 euros y 32 mil 857 euros, respectivamente.

Los sombreros también conquistaron a los coleccionistas

Aunque los guantes fueron los protagonistas de la jornada, los sombreros asociados a distintas etapas de la carrera del cantante también despertaron un fuerte interés entre los asistentes.

El ejemplar más cotizado pertenecía al periodo del legendario Bad World Tour y estaba bordado con el nombre del artista, además de contar con su firma. La pieza alcanzó un valor final de 20 mil 220 euros tras una intensa puja entre coleccionistas.

Sin embargo, no todos los objetos lograron cumplir las expectativas de venta. Una de las mayores sorpresas fue la suerte de la chaqueta negra de lentejuelas conocida como "PROTO2", utilizada por Jackson durante su colaboración promocional con Pepsi en 1987.

Una reliquia que no encontró comprador

Pese a tratarse de una de las prendas más reconocibles de aquella etapa de su carrera, la chaqueta no consiguió alcanzar el precio mínimo establecido por los organizadores, fijado en 100 mil euros, por lo que finalmente quedó fuera de la venta.

La subasta se realizó apenas unas semanas después del estreno de Michael, la película biográfica dirigida por Antoine Fuqua que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2026.

El interés generado por el largometraje, sumado al legado cultural y musical de Jackson, ha contribuido a reavivar el mercado de artículos relacionados con el artista, cuyas pertenencias continúan alcanzando cifras millonarias cada vez que salen a subasta.

TG