Mizada Mohamed: Así puedes realizar un ritual para atraer abundancia económica a tu hogar

La astróloga, Mizada Mohamed, compartió con sus seguidores un sencillo ritual destinado a favorecer la abundancia económica en el hogar, acompañado de una reflexión sobre la importancia de tomar decisiones y abandonar situaciones que ya no aportan bienestar.

Mizada señaló que muchas personas permanecen en relaciones, trabajos o circunstancias que les generan incertidumbre por temor a los cambios. Según explicó, reconocer el propio valor y actuar con amor propio puede abrir la puerta a nuevas oportunidades y experiencias positivas .

El ritual para abrir caminos a la prosperidad

La astróloga recomendó realizar un ritual utilizando ingredientes fáciles de conseguir: un puñado de sal en grano, tres anises estrella y una bolsa de tela color dorado. De acuerdo con sus indicaciones, los elementos deben colocarse dentro de la bolsa mientras se repite una afirmación relacionada con el éxito, la prosperidad y la abundancia.

Posteriormente, la bolsa debe colocarse detrás de la puerta principal del hogar o cerca de ella . Mizada explicó que este acto simboliza la apertura de caminos y la eliminación de bloqueos energéticos que podrían estar afectando la economía familiar. También destacó la importancia de mantener pensamientos positivos y recordar constantemente la intención con la que se realiza el ritual.

Los mensajes del ángel según la gema elegida

Además del ritual, la conductora invitó a sus seguidores a elegir entre tres piedras: cuarzo rosa, ágata azul o amatista. Cada una, explicó, está asociada con distintos aspectos emocionales y espirituales.

Quienes se identificaron con el cuarzo rosa recibieron un mensaje relacionado con cambios positivos y entusiasmo; los que eligieron el ágata azul fueron llamados a confiar en sus decisiones y asumir responsabilidades; mientras que para los seguidores atraídos por la amatista, el mensaje estuvo enfocado en la transformación personal, la claridad y el inicio de nuevas etapas.

SV