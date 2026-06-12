Las apariciones públicas de Kenia Os y Alejandro Speitzer ya están dando de qué hablar en las redes sociales. Algunos fans han interpretado estas coincidencias como el indicio de una posible relación tras la ruptura de la cantante con Peso Pluma.

Ambos coinciden en diferentes eventos

Hace unos días, Kenia y Speitzer fueron vistos en un evento de Adidas donde la química entre ellos fluyó, y ahora durante el partido del Mundial entre México y Sudáfrica en un palco VIP del Estadio Ciudad de México.

A la lectura de esas imágenes se sumó la interacción en plataformas: Kenia Os y Speitzer se siguieron mutuamente en redes sociales hace poco, un detalle que algunos seguidores tomaron como señal de una relación que iría más allá de lo profesional.

El punto más concreto llegó con el material difundido por Juanpa Zurita, quien compartió un video que confirmó que la cantante sinaloense y Speitzer compartieron palco y hasta las palomitas y la cheve.

Más tarde, el protagonista de Oscuro deseo también publicó en Instagram un video reaccionando a la derrota de Sudáfrica, en el que Kenia aparece celebrando, al igual que todos los demás, el gol de México desde un asiento ubicado detrás de Juanpa Zurita y Speitzer.

Kenia Os y Peso Pluma ponen fin a su relación

Kenia Os confirmó el sábado pasado que terminó su relación con Doble P y pidió respeto a su privacidad, después de semanas de rumores sobre una ruptura y de un episodio con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La cantante no ha dado más declaraciones, pero ya borró todas fotos que tenía con Hassan en su cuenta de Instagram.

ESPECIAL / IG / @keniaos

Por otro lado, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de Kenia o Alejandro sobre una relación sentimental, pero es un hecho que han compartido tiempo juntos y coincidido en eventos últimamente.

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AL