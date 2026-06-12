Con un elenco de estrellas encabezado por Katy Perry, Michael Bublé y la artista surcoreana LISA, Estados Unidos y Canadá darán inicio este viernes a un Mundial histórico, que por primera vez se desarrollará bajo un formato compartido por tres países anfitriones y que aspira a batir récords de audiencia.

En territorio canadiense, la ceremonia se llevará a cabo en el Toronto Stadium y tendrá una duración aproximada de 13 minutos, similar a la del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El evento será liderado por Michael Bublé y contará con la participación de reconocidos artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, la legendaria banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

Tras los últimos acordes, la selección de Canadá realizará su debut mundialista contra Bosnia y Herzegovina, previsto para las 15:00 hora local (19:00 GMT), dando inicio a la ronda clasificatoria del Grupo B del Mundial.

Mundial 2026 llegará a Los Ángeles

Posteriormente, la fiesta del fútbol se trasladará a Los Ángeles, en el estado de California, con un cartel de alto perfil internacional liderado por la estrella del pop Katy Perry, la sensación coreana LISA y la brasileña Anitta, quienes estarán acompañadas por el rapero Future y el productor DJ Sanjoy.

Una vez concluido el concierto de apertura, el combinado de Estados Unidos saltará a la cancha para medirse ante Paraguay a partir de las 18:00 hora local (01:00 GMT del sábado).

La Copa del Mundo 2026 marca un hito sin precedentes al ser la primera edición organizada de forma conjunta por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México.

La competición arrancó ayer con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desatando la euforia masiva con un despliegue de artistas latinos comandado por la colombiana Shakira.

También actuaron los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, así como los grupos Maná y Los Ángeles Azules; el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, y la intérprete sudafricana Tyla.

La final del torneo se celebrará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con un cierre de dimensiones históricas que reunirá en un mismo escenario a Madonna, Shakira y el esperado regreso de la banda surcoreana BTS.

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NA