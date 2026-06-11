Kenia Os da pistas sobre reconciliación con Peso Pluma

Después de semanas de especulaciones, mensajes en redes sociales y rumores sobre una posible reconciliación, Kenia OS finalmente confirmó el fin de su relación con Peso Pluma. La noticia importa porque aclara una de las dudas más comentadas entre sus seguidores y llega tras varios episodios que mantuvieron a la pareja en el centro de la conversación pública.

Kenia OS rompe el silencio sobre su relación con Peso Pluma

La incertidumbre terminó. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Kenia OS confirmó oficialmente que su relación con Peso Pluma llegó a su fin por decisión mutua. En el mensaje, firmado por “Kenia y Hassan”, nombre real del cantante de corridos tumbados, ambos explicaron que la separación ocurrió en buenos términos y que la decisión fue tomada con respeto y cariño.

“Hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señaló el comunicado compartido por la intérprete de Malas Decisiones.

La publicación respondió directamente a las preguntas que durante semanas circularon entre seguidores, medios de comunicación y usuarios de redes sociales sobre el estado actual de la pareja.

Además de confirmar la ruptura, la cantante de 26 años aprovechó el comunicado para pedir respeto a su vida personal. Según explicó, tanto ella como Peso Pluma siempre han procurado proteger su privacidad e integridad como personas, incluso durante los momentos de mayor exposición mediática.

En el texto también agradecieron el apoyo y cariño recibido por parte de sus seguidores durante el tiempo que compartieron como pareja. La solicitud principal fue directa: respetar su decisión y evitar especulaciones sobre este momento personal.

El comunicado llega tras un altercado en el AICM

La confirmación se produjo días después de un episodio que volvió a colocar la vida privada de la cantante bajo los reflectores. Durante una aparición en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Kenia OS fue abordada por reporteros que intentaron obtener declaraciones sobre su relación con Peso Pluma.

La artista evitó responder las preguntas relacionadas con el tema y la situación derivó en un momento incómodo entre integrantes de su equipo y representantes de la prensa.

Aquel encuentro incrementó las especulaciones sobre una posible separación, especialmente porque desde hacía semanas los seguidores habían detectado menos interacciones públicas entre ambos. También llamaba la atención la disminución de fotografías, publicaciones compartidas y mensajes conjuntos en redes sociales.

Las versiones de reconciliación no desaparecen

Aunque la ruptura ya fue confirmada oficialmente, las teorías sobre una posible reconciliación continúan circulando entre algunos seguidores. Recientemente, Kenia OS compartió en Instagram un video grabado dentro de una camioneta acompañado por la canción “Dime si vas a volver”, de Bad Bunny.

La publicación no hacía referencia directa a Peso Pluma, pero varios usuarios interpretaron el mensaje como una posible señal de nostalgia o de un eventual acercamiento.

INSTAGRAM/@pesopluma

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones adicionales sobre estas interpretaciones. Por otro lado, el periodista Gabo Cuevas aseguró que una fuente le comentó sobre un supuesto acercamiento entre ambos.

De acuerdo con esa versión, Peso Pluma estaría intentando retomar la comunicación con la cantante. Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados. Otro detalle que alimenta las especulaciones es que el cantante todavía conserva fotografías y videos junto a Kenia OS en sus redes sociales y continúa siguiéndola.

Así comenzó la historia entre Kenia OS y Peso Pluma

La relación entre ambos artistas comenzó a llamar la atención del público a mediados de 2024. Ese año colaboraron en la canción “Tommy & Pamela”, proyecto que incluyó un videoclip donde interpretaban a una pareja ficticia. La química mostrada durante la producción despertó rápidamente rumores sobre una posible relación fuera de las cámaras.

Meses más tarde, en enero de 2025, ambos fueron vistos juntos durante la Pegasus World Cup, celebrada en Miami. A partir de entonces, las apariciones conjuntas comenzaron a multiplicarse en conciertos, eventos privados y reuniones con amigos.

Con el paso de los meses, las publicaciones románticas compartidas en internet hicieron evidente que mantenían una relación sentimental.

La confirmación de la ruptura responde a las preguntas fundamentales que rodeaban a la pareja: Durante semanas, la relación entre Kenia OS, Peso Pluma, Instagram, Bad Bunny, el AICM y la aparición de versiones difundidas por figuras como Gabo Cuevas mantuvieron viva la conversación entre seguidores y medios de espectáculos.

Ahora, la cantante decidió aclarar la situación con un mensaje directo y sin espacio para interpretaciones oficiales. La relación terminó, según sus propias palabras, “con amor, respeto y en los mejores términos”.

Con ello, una de las parejas más comentadas de la música mexicana cierra un capítulo que durante meses generó titulares, mientras las especulaciones sobre un posible futuro reencuentro siguen alimentando el interés de sus seguidores.

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