Karol G confirma nuevas fechas de México por la alta demanda

Tras una caótica preventa de boletos, en la que los lugares disponibles tanto en Ciudad de México como en Monterrey no fueron suficientes para satisfacer a todos los fans que esperan la llegada del “Tropicoqueta Tour” de Karol G, este miércoles la promotora de música Ocesa anunció que “La Bichota” se quedará un poco más en tierras mexicanas gracias a la apertura de no una, ni dos, sino tres fechas nuevas en el país.Esta tarde, los fanáticos mexicanos de la cantante colombiana celebraron la confirmación de otros tres conciertos que se suman a los anunciados previamente, debido a la alta demanda registrada durante las primeras horas de la venta de entradas.La noticia alegró a todos aquellos que creían haber perdido la oportunidad de ver a Karol G en vivo, pues ahora contarán con más opciones para comprar sus boletos en lo que promete ser uno de los shows más esperados del año.De acuerdo con el comunicado de Ocesa, el Estadio GNP de la Ciudad de México y el Estadio BBVA de Monterrey seguirán siendo los únicos recintos en México seleccionados por la artista colombiana, por lo que el “Tropicoqueta Tour” no se extenderá a otras ciudades del país. Las fechas quedan de la siguiente manera:La preventa de boletos arrancó esta misma tarde a las 18:00 horas, exclusiva para tarjetahabientes con tarjeta MasterCard, ya sea de crédito o débito. La venta general se realizará el jueves 30 de abril a las 14:00 horas, a través de la página oficial de Ticketmaster.El precio de los boletos se dio a conocer tras el inicio de la preventa, revelando los siguientes costos para los conciertos en la Ciudad de México:Mientras que los paquetes VIP tendrán los siguientes precios:Monterrey, por su parte, presenta tarifas similares, aunque con ligeras variaciones en algunas zonas.Con nuevas fechas, alta demanda y precios que ya generan conversación entre los fans, el regreso de Karol G a México se perfila como uno de los eventos musicales más grandes del 2026. La expectativa sigue creciendo y todo indica que los boletos volverán a agotarse en cuestión de horas.Con información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP