Karol G confirma nuevas fechas de México por la alta demanda

Tras una caótica preventa de boletos, en la que los lugares disponibles tanto en Ciudad de México como en Monterrey no fueron suficientes para satisfacer a todos los fans que esperan la llegada del “Tropicoqueta Tour” de Karol G, este miércoles la promotora de música Ocesa anunció que “La Bichota” se quedará un poco más en tierras mexicanas gracias a la apertura de no una, ni dos, sino tres fechas nuevas en el país.

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Esta tarde, los fanáticos mexicanos de la cantante colombiana celebraron la confirmación de otros tres conciertos que se suman a los anunciados previamente , debido a la alta demanda registrada durante las primeras horas de la venta de entradas.

La noticia alegró a todos aquellos que creían haber perdido la oportunidad de ver a Karol G en vivo, pues ahora contarán con más opciones para comprar sus boletos en lo que promete ser uno de los shows más esperados del año.

¿Cuándo y dónde serán los nuevos conciertos de Karol G?

De acuerdo con el comunicado de Ocesa, el Estadio GNP de la Ciudad de México y el Estadio BBVA de Monterrey seguirán siendo los únicos recintos en México seleccionados por la artista colombiana , por lo que el “Tropicoqueta Tour” no se extenderá a otras ciudades del país. Las fechas quedan de la siguiente manera:

Monterrey

Viernes 6 de noviembre de 2026 (Primera fecha)

Sábado 7 de noviembre de 2026 (Nueva fecha)

Ciudad de México

Viernes 13 de noviembre de 2026 (Primera fecha)

Sábado 14 de noviembre de 2026 (Nueva fecha)

Domingo 15 de noviembre de 2026 (Nueva fecha)

¿Cuándo será la venta de boletos?

La preventa de boletos arrancó esta misma tarde a las 18:00 horas, exclusiva para tarjetahabientes con tarjeta MasterCard, ya sea de crédito o débito. La venta general se realizará el jueves 30 de abril a las 14:00 horas, a través de la página oficial de Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan las entradas para los conciertos de Karol G?

El precio de los boletos se dio a conocer tras el inicio de la preventa, r evelando los siguientes costos para los conciertos en la Ciudad de México:

Pits: 12 mil 264 pesos mexicanos

General A: 4 mil 943 pesos

General B: 1 mil 848 pesos

Zona GNP: entre 4 mil 737 y 7 mil 224 pesos

Verde B: entre 3 mil 331 y 4 mil 700 pesos

Naranja B: entre 2 mil 703 y 3 mil 450 pesos

Verde C: entre 2 mil 46 y 2 mil 455 pesos

Naranja C: entre 1 mil 228 y 1 mil 350 pesos

PCD: 1 mil 848 pesos

Mientras que los paquetes VIP tendrán los siguientes precios:

VIP Papacito (General B): 8 mil 348 pesos

VIP Carolina (General A): 13 mil 038 pesos

VIP Latina Foreva (Zona GNP): 19 mil 425 pesos

VIP Ivonny Bonita (Zona GNP): 20 mil 735 pesos

VIP 200 Copas (Pit izquierdo): 35 mil 979 pesos

Monterrey, por su parte, presenta tarifas similares, aunque con ligeras variaciones en algunas zonas.

Con nuevas fechas, alta demanda y precios que ya generan conversación entre los fans, el regreso de Karol G a México se perfila como uno de los eventos musicales más grandes del 2026. La expectativa sigue creciendo y todo indica que los boletos volverán a agotarse en cuestión de horas.

Con información de SUN

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