Boletos tour Karol G: así queda el mapa de asientos en el Estadio GNP

Después de una histórica presentación en el festival Coachella, este martes Karol G volvió a sorprender a sus fanáticos tras anunciar que nuevamente emprenderá una gira de talla mundial que llevará por nombre “Viajando por el Mundo, Tropitour”, la cual incluirá varias fechas en México.

A través de un corto video publicado en sus redes sociales, la cantante colombiana anunció su regreso a los escenarios internacionales como parte del lanzamiento de su más reciente álbum, “Tropicoqueta”.

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Esto no solo generó una emoción descontrolada entre sus seguidores, sino que también elevó las expectativas, especialmente después de los dos últimos shows que presentó como artista principal en Coachella.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Karol G en México?

“La Bichota” llegará a territorio mexicano durante el mes de noviembre, siendo su primer show el viernes 6 en el Estadio BBVA de Monterrey.

Posteriormente, tanto ella como su equipo se trasladarán a la Ciudad de México para presentarse el viernes 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes de la capital.

Hasta el momento, ni Karol G ni la promotora han dado indicios sobre la apertura de más fechas en el país; sin embargo, con el paso de los días podrían darse a conocer nuevos detalles.

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¿Cuándo será la preventa de boletos para el Tropitour?

Ocesa confirmó que la preventa comenzará este miércoles 29 de abril a las 14:00 horas y estará reservada para tarjetahabientes que cuenten con sello MasterCard , ya sea de crédito o débito.

Mientras que la venta general se realizará tan solo un día después, es decir, el jueves 30 de abril a la misma hora, a través de la página oficial de Ticketmaster.

¿Cómo estarán distribuidas las zonas para el concierto de Karol G en el Estadio GNP?

Zona 200 Copas: Corresponde a los pits VIP ubicados dentro de la pasarela que se extiende desde el escenario principal, ofreciendo una experiencia más cercana e inmersiva.

Corresponde a los pits VIP ubicados dentro de la pasarela que se extiende desde el escenario principal, ofreciendo una experiencia más cercana e inmersiva. Zonas Generales: Habrá dos secciones de acceso general de pie, diseñadas para mayor capacidad de asistentes: General A y General B.

Habrá dos secciones de acceso general de pie, diseñadas para mayor capacidad de asistentes: General A y General B. Gradas: Incluyen las secciones numeradas laterales y frontales, distribuidas conforme al esquema habitual del Estadio GNP Seguros.

CAPTURA DE PANTALLA/TICKETMASTER

¿Cuánto costarán los boletos para el Viajando por el Mundo, Tropitour?

De momento no se han dado a conocer los costos oficiales de los boletos; sin embargo, se espera que estos se revelen poco antes de la preventa.

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Pese a esto, s e anticipa una alta demanda, por lo que se recomienda tener tu cuenta de Ticketmaster activa y tu método de pago precargado para agilizar el proceso de compra.

El regreso de Karol G a México promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año, especialmente después del éxito internacional que ha consolidado con su más reciente etapa artística. Sus fanáticos ya se preparan para asegurar un lugar en una gira que apunta a ser una de las más importantes de 2026.

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