El influencer Óscar Espinoza, mejor conocido como "Baby Face" , sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía desde una cama de hospital en su cuenta de Instagram.

En la imagen, acompañada del mensaje "Siempre de la mano de Dios", no ofreció detalles sobre su hospitalización, lo que desató una ola de teorías y chismes que de inmediato colocaron a "Baby Face" entre las principales tendencias de búsqueda en México.

La falta de información provocó que seguidores y conocidos comenzaran a e specular sobre la gravedad de su estado , por lo que un día después el creador de contenido rompió el silencio con una actualización: ¡así apareció caminando y conectado a una botella de suero!

¿Cuál es el actual estado de salud de "Baby Face"?

En su post más reciente publicado en Instagram, Espinoza agradeció el apoyo recibido y confirmó que se encuentra estable. El mensaje estuvo acompañado de un video en el que aparece caminando dentro de su habitación de hospital.

En las imágenes se le observa con bata médica, conectado a suero y con las piernas vendadas . Aunque luce visiblemente cansado, hizo una señal positiva con el pulgar, lo que sugiere una recuperación favorable.

A pesar de este avance, no ha dado a conocer el diagnóstico ni las razones específicas de su hospitalización, lo que mantiene el tema en tendencia.

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¿Quién es Óscar Espinoza "Baby Face"?

Originario de Monterrey, Óscar Espinoza se ha consolidado como una figura popular en redes sociales gracias a su estilo espontáneo y cercano.

Es parte de proyectos como "La Marraniza", donde ha ganado popularidad gracias a sus reseñas de comida y contenido de entretenimiento. Su perfil como "catador de alimentos" le ha permitido conectar con una audiencia amplia, especialmente en plataformas como TikTok y Youtube.

También forma parte de Big y Fashion, donde suele modelar ropa para personas de talla grande.

Antes de su salto a la fama, se dedicaba a la venta de cerveza al mayoreo. Su entrada al mundo digital ocurrió de forma inesperada, cuando comenzó a participar en videos con amigos, lo que eventualmente se transformó en una carrera estable dentro de la creación de contenido.

JM