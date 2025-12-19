A través de Instagram, se oficializó el evento del Ring Royale en el que Karely Ruiz y Marcela Mistral lucharán en un combate de boxeo en un encuentro denominado "El Duelo de las Divas".

La pelea de box es impulsada por Poncho de Nigris y está agendada para realizarse el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey en un evento que también mezclará a otras celebridades y contará con música en vivo.

Ruiz y Mistral se subirán al ring para disputarse el título de Reina absoluta de Ring Royale, en un enfrentamiento que genera expectativa sobre este evento en esta modalidad popular de enfrentar a personalidades famosas, pese a que no tengan un entrenamiento profesional de boxeo.

Calientan la pelea en los comentarios

Tras el anuncio en Instagram a través de la cuenta oficial de Ring Royale Fights, Marcela Mistral le dejó un recadito a Karely Ruiz a través de un comentario. Esto es lo que dice:

"@karelyruiz yo pensé que ya estábamos bien? Pero sigo sin entender… que vendes? Que anuncias? Porque eres influencer?" se muestra en una breve publicación que ya cuenta con más de 2 mil me gusta. Más abajo, Mistral insiste en intentar cucar a Ruiz: "La verdad yo si pensé que todo había quedado en el pasado pero bueno….."

Mientras tanto, Karely solo ha reaccionado con un comentario en el que revela que el Coach Lucazz la preparará para su pelea y no ha dejado respuesta para la esposa de De Nigris.

