Este jueves 6 de noviembre, Kanye West, también conocido como Ye, anunció su regreso a México tras más de diez años de ausencia. El rapero y productor musical se presentará el próximo viernes 30 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros "La México". En el cartel del anuncio se aclara que esta será la única presentación en el país.

La última vez que Kanye West pisó escenarios mexicanos fue para su concierto en el Palacio de los Deportes en octubre de 2008.

En redes sociales ha sorprendido la elección del escenario para el regreso de Ye, la Monumental Plaza de Toros "La México"; edificio con la capacidad de albergar hasta 50 mil personas.

Ye llega a México luego de haber presentado Donda 2 y con dos proyectos en puerta: Bully, anunciado para el día de mañana, 7 de noviembre, y In a Perfect World, con fecha pendiente de estreno.

¿Cuándo comienza la venta de boletos?

Hasta el momento no se ha dado información acerca del precio y fecha de venta de los boletos. Sin embargo, las personas interesadas en el concierto deberán registrarse en esta página con los siguientes datos:

Nombre

Apellido

Email

Género

Y los organizadores del evento se pondrán en contacto para mostrar la información para que no te pierdas de esta fecha.

