Justin Bieber se presentará por primera vez en los premios Grammy

Este domingo en Los Ángeles, los Grammy recibirán por primera vez en su escenario a Justin Bieber, quien compite en esta edición por cuatro premios. La Academia de la Grabación confirmó este miércoles su actuación, que se suma a la de otros artistas ya anunciados, como Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams, además de todos los nominados a la categoría de Mejor Artista Nuevo.

Bieber llega a los Grammy 2026 con cuatro nominaciones importantes: Álbum del Año por Swag, Mejor Interpretación Pop Solista por DAISIES, Mejor Álbum Vocal Pop también por Swag, y Mejor Interpretación de R&B por su canción YUKON.

Estas candidaturas reflejan la versatilidad del cantante, quien ha logrado consolidarse como uno de los artistas más influyentes de la última década, a pesar de mantener un perfil bajo en cuanto a presentaciones públicas en los últimos años.

Te puede interesar: Guillermo del Toro es nominado a los premios del Sindicato de Guionistas

La participación de Bieber en los Grammy marca un hito en su carrera, ya que nunca antes había subido al escenario de esta ceremonia. Además de su actuación en la gala, se espera que este 2026 sea un año importante para él, pues también encabezará el cartel del festival Coachella, que se llevará a cabo en abril en California, consolidando su regreso a los grandes escenarios internacionales.

La inclusión de Justin Bieber en el lineup de actuaciones también refleja la intención de la Academia de la Grabación de equilibrar a los artistas consagrados con los que representan nuevas tendencias en la música global. Su actuación será una de las más esperadas de la noche, tanto por sus fanáticos de larga data como por quienes buscan presenciar su regreso a los escenarios tras un período de relativa calma mediática.

Con esta combinación de talento, nominaciones y actuaciones esperadas, los Grammy 2026 se perfilan como una de las ceremonias más seguidas y comentadas del año, consolidando su lugar como uno de los eventos más importantes de la industria musical internacional.

PH