Tras darse a conocer las denuncias presentadas contra el cantante Julio Iglesias por presuntos casos de acoso y abuso sexual ocurridos en 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas , el actor mexicano Rafael Inclán volvió a generar polémica al referirse al caso y afirmar que el intérprete se encuentra metido en “una bronca”.

La investigación que involucra a Iglesias fue archivada en España por “falta de jurisdicción” ; sin embargo, abogados coinciden en que el caso podría ser admitido en tribunales dominicanos.

Las denuncias fueron presentadas por una exempleada del hogar y una fisioterapeuta, quienes aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus acusaciones . Estas incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Ante la situación, diversas figuras del medio artístico han expresado su apoyo a las denunciantes y han condenado las presuntas conductas del cantante, quien ha negado los señalamientos.

Por su parte, Rafael Inclán calificó como incorrecta la conducta atribuida a Julio Iglesias; no obstante, t ambién bromeó sobre el tema y criticó que las denuncias se hayan hecho públicas años después.

“A las que les agarró las pompis se tardaron en decirlo, con todo respeto”, expresó durante un encuentro con medios de comunicación.

“Está mal hecho, pero ¿para qué se tardan en decirlo?, perdón…”, reiteró.

También puedes leer: Lupita Jones aceptó entrar a LCDF si esta celebridad NO participaba

Inclán, quien hace algunos meses fue señalado por comentarios misóginos y machistas tras referirse de manera despectiva a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “ama de casa”, volvió a causar controversia al bromear sobre el comportamiento del cantante de 82 años.

“Yo creo que Julio Iglesias es un agarra pompis afinado”, dijo, y agregó: “Si no fuera afinado, no sería cantante”.

Finalmente, entre risas, Inclán —de 84 años— adoptó un tono más serio al admitir que el intérprete español enfrenta una situación complicada. “Está en una bronca”, señaló .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP