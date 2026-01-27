Lupita Jones aceptó entrar a LCDF si esta celebridad NO participaba

Antes del estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, la atención mediática se concentró en Lupita Jones, quien fue anunciada como la primera participante oficial del reality producido por Telemundo. La confirmación de la ex Miss Universo no solo elevó la expectativa del público, sino que también anticipó posibles conflictos dentro de la convivencia.

La empresaria mexicana firmó un contrato considerado de alto valor económico para integrarse al programa, cuya sexta edición comenzará el martes 17 de febrero a las 19:00 horas (18:00 Centro), con la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza.

Durante una entrevista transmitida en el programa Hoy Día, Lupita Jones reveló que su participación estuvo sujeta a una condición específica: no compartir el encierro con Sofía Aragón. La ex reina de belleza fue contundente al explicar su postura frente a cámaras.

“Ya vamos a empezar con los haters. Sofía Aragón, esa mujer saca lo peor de mí. Con ella no puedo”, expresó. Asimismo, aseguró que Aragón se acercó inicialmente al certamen Mexicana Universal en busca de una oportunidad profesional y que, posteriormente, se sintió traicionada por su actitud.

“Ella se acercó a mi concurso buscando una oportunidad, ya pateó el pesebre bien gacho y con esa gente yo no puedo”.

Jones reiteró que dejó clara su postura ante la producción del reality:

“Les dije: ‘Voy, pero no quiero a esa persona allá adentro’”, afirmó en la misma emisión.

Además de su triunfo en Miss Universo 1991, Jones ha desarrollado una carrera como directora de certámenes de belleza, empresaria y productora de eventos. Telemundo promovió su ingreso como una apuesta por personalidades de carácter fuerte, describiéndola como una figura con “autoridad, carácter y fuego puro”.

Durante la transmisión especial de Hoy Día en la que se confirmó su participación, la producción presentó una caja decorada con una corona, de la cual emergió Jones proclamando: “¡La reina madre llegó!”, frase que marcó el arranque oficial de la campaña promocional.

El origen del conflicto con Sofía Aragón

La relación entre Lupita Jones y Sofía Aragón se deterioró tras el certamen Miss Universo México 2019, edición en la que Aragón resultó ganadora y posteriormente obtuvo el segundo lugar en Miss Universo representando a México.

La polémica escaló cuando Sofía Aragón denunció públicamente presuntas irregularidades y falta de apoyo por parte de la organización encabezada por Jones. Según su testimonio, no recibió respaldo económico, psicológico ni logístico, como vivienda o transporte, y tuvo que solventar gastos personales y médicos. También afirmó que padecía endometriosis y que no obtuvo ayuda para atender su estado de salud.

Lupita Jones “desmiente” a Sofía Aragón

En respuesta, Lupita Jones sostuvo que las limitaciones económicas se debieron a la falta de recursos proporcionados por TV Azteca, empresa que transmitía el certamen en ese momento. Asimismo, aseguró haber apoyado personalmente a Aragón con algunos gastos médicos y cirugías estéticas, y recalcó que no contaba con una fortuna personal que le permitiera cubrir todos los costos.

La situación se agravó cuando Sofía Aragón aceptó una propuesta laboral de TV Azteca. Posteriormente, Jones bloqueó a la ex reina en redes sociales y evitó que realizara la coronación de la siguiente ganadora, una tradición habitual del concurso.

El caso generó una fuerte controversia pública y motivó que otras ex concursantes y figuras del medio expresaran críticas hacia la gestión de Jones, señalando presuntos actos de maltrato psicológico y obstáculos en el desarrollo profesional de las participantes.

