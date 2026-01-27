Alexis Ortega: personajes icónicos a los que dio voz además de Spider-Man

El medio artístico mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alexis Ortega, actor de teatro, televisión y doblaje, quien murió a los 38 años en la Ciudad de México. La noticia generó un impacto inmediato tanto en la industria del entretenimiento como entre los seguidores de su trabajo.

La confirmación fue realizada por Anime Latin Dubbing Awards (ALDA), organismo que difundió un mensaje de condolencias dirigido a familiares, amigos y colegas del gremio. Tras el anuncio, el nombre del actor se volvió tendencia en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de despedida y reconocimiento.

Un legado marcado por el doblaje y la animación

Alexis Ortega es ampliamente recordado por haber sido la primera voz en español latino de Spider-Man/Peter Parker, interpretado por Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel. Desde su ingreso al mundo del doblaje en 2014, desarrolló una carrera caracterizada por su versatilidad, participando en cine, series animadas, videojuegos y contenidos digitales.

Entre sus trabajos más representativos se encuentran personajes en producciones de alto perfil, tanto como protagonista como en roles secundarios. Su voz dio vida a Tadashi Hamada en Grandes héroes y Grandes héroes: La serie, así como a Ryan “Inside” Laney en Cars 3. También colaboró con voces adicionales en títulos como Buscando a Dory, Rogue One: Una historia de Star Wars y Grandes amigos.

Dentro del universo Marvel, interpretó a Peter Parker/El Hombre Araña en series animadas como Spider-Man de Marvel, Guardianes de la Galaxia y Marvel: Aventuras de Súper Héroes. Además, participó en producciones como Goldie y Osito, Peppa, The Boys y en el canal MrBeast Gaming (segundo doblaje de Chandler Hallow).

En el ámbito del anime y los videojuegos, destacó como:

Tobio Kageyama en Haikyuu!!

Inosuke Hashibira en Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles

Zenkichi Hasegawa en Persona 5 Strikers

Yudal en Final Fantasy VII Remake.

Una de las líneas más recordadas de su carrera fue “No me quiero ir, señor Stark”, frase pronunciada por Spider-Man en Avengers: Infinity War, la cual se viralizó y se convirtió en un símbolo para los seguidores del personaje en Latinoamérica.

Su trabajo en televisión y actuación en cámara

Más allá del doblaje, Ortega también tuvo una presencia relevante en la televisión nacional. En la serie Luis Miguel: La Serie, producción de Netflix, interpretó a Jorge “El Burro” Van Rankin. Asimismo, dio vida a Federico “DJ Freddy” Limantour en La casa de las flores y participó en otras producciones como El candidato y Las viudas de los jueves.

El actor combinó su labor frente al micrófono con la actuación en cámara y el teatro, construyendo una trayectoria diversa dentro del panorama artístico mexicano.

La partida de Alexis Ortega deja un legado significativo como una de las voces que acompañaron a toda una generación de espectadores, consolidándose como un referente del doblaje contemporáneo y como un artista capaz de transitar entre formatos tradicionales y plataformas digitales.

