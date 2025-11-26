Los aficionados al anime ya tienen en la cartelera de cine la película Jujutsu Kaisen: Ejecución, una pieza antológica que sirve como punto de partida para la tercera temporada.

La trama de acción comienza con un velo desciende repentinamente sobre la concurrida zona de Shibuya en pleno Halloween, atrapando a incontables civiles en su interior.

Jujutsu Kaisen: Ejecución. ESPECIAL/SONY PICTURES-CRUNCHYROLL.

Satoru Gojo, el hechicero jujutsu más poderoso, entra en medio del caos. Pero lo esperan usuarios de maldiciones y espíritus que conspiran para sellarlo.

Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya.

Tras los acontecimientos, 10 colonias en Japón se transforman en nidos de maldiciones en un plan orquestado por Noritoshi Kamo, el hechicero más perverso de la historia. Con el inicio del mortal Culling Game, el hechicero de Grado Especial Yuta Okkotsu es asignado para ejecutar a Yuji por sus presuntos crímenes.

La desesperada confrontación entre los dos estudiantes más queridos de Satoru Gojo llega a la pantalla grande con este adelanto exclusivo.

Jujutsu Kaisen: Ejecución

(Jujutsu Kaisen: Execution -Shibuya Incident x The Culling Game Begins)

De Shota Goshozono.

Japón, 2025.

XM