La comedia y el thriller se mezclan en la película Jugada Maestra protagonizada por Glen Powell, la cual es perfecta para ver en la pantalla grande .

Jugada Maestra. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Becket Redfellow es un hombre común, pero un potencial heredero de una fortuna millonaria, quien fuera expulsado desde su nacimiento de su rica familia.

Jugada Maestra. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Ahora, no se detendrá ante nada para reclamar su herencia, aunque para lograrlo deba eliminar a algunos parientes que se interpongan en su camino .

El director y guionista John Patton Ford usó como referencia e inspiración la película Kind Hearts and Coronets, un largometraje de 1949 que algunos consideran entre las 10 mejores películas británicas de la historia.

Jugada Maestra

(How to make a killing)

De John Patton Ford.

Con Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick, Bill Camp, Topher Grace.

Reino Unido, 2026.

XM