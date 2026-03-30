La comedia y el thriller se mezclan en la película Jugada Maestra protagonizada por Glen Powell, la cual es perfecta para ver en la pantalla grande.Becket Redfellow es un hombre común, pero un potencial heredero de una fortuna millonaria, quien fuera expulsado desde su nacimiento de su rica familia.Ahora, no se detendrá ante nada para reclamar su herencia, aunque para lograrlo deba eliminar a algunos parientes que se interpongan en su camino.El director y guionista John Patton Ford usó como referencia e inspiración la película Kind Hearts and Coronets, un largometraje de 1949 que algunos consideran entre las 10 mejores películas británicas de la historia.(How to make a killing)De John Patton Ford.Con Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick, Bill Camp, Topher Grace.Reino Unido, 2026.XM