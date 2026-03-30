Lunes, 30 de Marzo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es Jugada Maestra

Quienes gustan de los thrillers la película Jugada Maestra es una alternativa para ver en las salas de  cine

Por: Xochitl Martínez

"Jugada Maestra" ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La comedia y el thriller se mezclan en la película Jugada Maestra protagonizada por Glen Powell, la cual es perfecta para ver en la pantalla grande.

Jugada Maestra. ESPECIAL/DIAMOND FILMS. 
Jugada Maestra. ESPECIAL/DIAMOND FILMS. 

Becket Redfellow es un hombre común, pero un potencial heredero de una fortuna millonaria, quien fuera expulsado desde su nacimiento de su rica familia.

Jugada Maestra. ESPECIAL/DIAMOND FILMS. 
Jugada Maestra. ESPECIAL/DIAMOND FILMS. 

Ahora, no se detendrá ante nada para reclamar su herencia, aunque para lograrlo deba eliminar a algunos parientes que se interpongan en su camino.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Psicópata: El asesino del conejo blanco"

El director y guionista John Patton Ford usó como referencia e inspiración la película Kind Hearts and Coronets, un largometraje de 1949 que algunos consideran entre las 10 mejores películas británicas de la historia.

 

Jugada Maestra

(How to make a killing)

De John Patton Ford.

Con Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick, Bill Camp, Topher Grace.

Reino Unido, 2026.

XM

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