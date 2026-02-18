El artista colombiano Juanes anunció este miércoles 18 de febrero su gira mundial “Juanes World Tour 2026” como parte de las fechas promocionales de su próximo álbum JuanesTeban.

La gira comienza el 2 de mayo en El Paso, Texas, y continuará con conciertos en Estados Unidos, México, Costa Rica, Europa y cerrará en Bogotá el 20 de noviembre.

El cantante colombiano, que recibirá este jueves en Miami, donde reside, el 'Premio Lo Nuestro a la Trayectoria', explora en su nueva producción la dualidad entre luz y oscuridad, cumbia y rock, y espiritualidad y romance, señala en un comunicado.

JuanesTeban, producido por Juanes y Nico Cotton, combina letras cargadas de optimismo y alegría con momentos de profunda vulnerabilidad emocional, detalla la nota.

"Juanes representa al cantante cercano y universalmente reconocido; Teban es su alter ego intrépido, dispuesto a revelar sin filtros sus verdades emocionales más profundas", agrega.

Antes de lanzar la gira, y tras haber encabezado festivales en Puerto Rico y Barranquilla, Juanes continuará con presentaciones en festivales, incluyendo Viña del Mar (25 de febrero) y Vive Latino (14 de marzo). Además, ofrecerá un concierto el 1 de marzo en Madrid.

Después, “Juanes World Tour 2026” también incluirá presentaciones en México, con paradas en Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, así como una participación en un festival en Costa Rica y un esperado regreso a Europa.

Además, la gira contará con una extensa gira de 29 fechas por arenas y teatros de gran capacidad en Norteamérica, y concluirá con un emotivo concierto de regreso a casa en Bogotá el 20 de noviembre.

Juanes es ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY y recientemente fue reconocido por Billboard como "El Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI".

¿Cuándo y dónde se presenta Juanes en Guadalajara?

El rockero colombiano Juanes abrirá el telón del Teatro Diana el próximo miércoles 11 de marzo de 2026. Los precios de las entradas son los siguientes:

Platea $2,950.00

Luneta baja 1 $2,450.00

Luneta baja 2 $2,100.00

Luneta alta $1,700.00

Balcón 1 bajo $1,400.00

Balcón 1 alto $1,100.00

Balcón 2 bajo $800.00

Balcón 2 alto $600.00

Discapacitados $700.00

Palcos 1 $2,600.00

Palcos 2 $2,300.00

Palcos 3 $2,000.00

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster y en la taquilla del foro.

