Mientras enfrenta un nuevo problema legal, Shia LaBeouf también atraviesa oro duro momento, ya que medios estadounidenses aseguran que, tras casi una década de relación, se ha separado de su esposa, la también actriz Mia Goth.

De acuerdo con información publicada por Page Six, fuentes cercanas a la ahora expareja, afirmaron que la ruptura sucedió hace casi un año, aunque no está claro si se iniciaron los trámites de divorcio.

La noticia se dio a conocer tras el arresto de LaBeouf en Nueva Orleans, por presuntamente involucrarse en una pelea durante la celebración del Mardi Gras.

Otras fuentes revelaron al medio que, después de la ruptura, el actor tomó la decisión de cambiar su residencia a este estado para estar más cerca de su familia.

Una relación inestable

La relación entre Goth y LaBeouf ha estado marcada por constantes altibajos. Se conocieron en 2012, en el rodaje de la cinta Nymphomaniac: Vol. II, cuatro años más tarde se casaron en Las Vegas.

Sin embargo, para el 2018 anunciaron su primera separación; incluso uno de sus representantes anunció que ya habían iniciado con el divorcio y que el proceso sería amistoso.

En marzo de 2020 volvieron a sorprender al público al reaparecer juntos en Los Ángeles y luciendo sus anillos de boda. En 2022, la pareja dio la bienvenida a su único hijo.

Hasta ahora, ni la actriz ni el actor han confirmado el término de su relación. Asimismo, Shia permanece detenido, sin derecho a fianza y a la espera de comparecer ante el juez.

