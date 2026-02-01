José Ron se despide de "Papás por siempre" con un cierre marcado por la emoción

El cierre de “Papás por siempre” marca el final de un proceso que se extendió durante meses de grabación y transmisión, y que colocó en el centro la relación entre padres e hijos. A pocos días del último episodio, José Ron, quien da vida a Constantino “Tino” Guevara Barajas, habló con EL INFORMADOR sobre el recorrido emocional de su personaje, el vínculo con el público y lo que deja esta temporada en términos narrativos.

Para el actor, el final de la historia llega cargado de sensaciones compartidas con la audiencia. “Emoción y mucha gratitud de que el público nos haya seguido todos estos meses. Al final, es un proyecto familiar, un proyecto también con mucho contenido de valor. Para mí ha sido muy especial y, aparte, emocionado de ver las reacciones de estos últimos capítulos, donde no saben qué va a pasar con los personajes”, señaló. En ese sentido, destacó que el desenlace no sólo implica cerrar una trama, sino responder a la expectativa que se construyó a lo largo de la temporada.

A lo largo de la historia, Tino enfrenta decisiones constantes en su papel como padre, además de conflictos personales, familiares y de salud. Ron explicó que ese cúmulo de situaciones representó un reto sostenido durante la grabación. “Le pasaron tantas cosas a Tino que sí me exigió mucho emocionalmente”, dijo, antes de enumerar algunas de las escenas que más lo marcaron. Entre ellas, mencionó la muerte de la madre del personaje, una secuencia que anticipó como compleja desde la lectura del libreto: “Desde que la leí dije: ‘Madre santa, qué difícil y qué complicado va a ser’, y fue muy complicada”.

Otro momento clave fue la relación con el padre del personaje, particularmente en una escena ambientada en un hospital. “Era complicada por la parte emocional, pero, aparte, como estaban dentro de este cuarto, tenía que ser contenida y no moverte tanto”, explicó. A estas situaciones se sumaron otras líneas narrativas, como la enfermedad de Tino, los conflictos de pareja, la relación con los hijos y la ausencia de una de sus hijas. “Si no era una cosa, era la otra. No me permitía una relajación emocional; cada llamado había algo”, relató.

Ese desgaste fue acumulativo. El actor reconoció que el proceso dejó huella más allá de lo interpretativo. “Fue una novela muy complicada. Yo terminé emocionalmente, físicamente y mentalmente desgastado”, afirmó, aunque también subrayó que, desde su perspectiva como actor, ese nivel de exigencia permitió construir un personaje con múltiples capas. “Agradeces que puedas contar la historia de un personaje con tanta carnita y con tanto que le pasa”.

Más allá del recorrido individual de Tino, Ron considera que la temporada deja un mensaje claro sobre la paternidad. Para él, uno de los ejes centrales de la historia es la comunicación entre padres e hijos y la responsabilidad que conlleva. “Me quedo con la comunicación con los hijos y la responsabilidad de los padres hacia eso, como el pilar más importante que puede ser la familia”, expresó. En un contexto donde la información circula de manera constante a través de redes sociales y plataformas, señaló la importancia de generar confianza desde el hogar. “Lo más importante es que los padres tengan esta comunicación, esta relación directa con la confianza, incluso en las pláticas incómodas, para que los hijos crezcan con esa educación y esos valores”.

Desde su punto de vista, la serie plantea la necesidad de que los padres acompañen a sus hijos en la interpretación de la información que reciben. “Es muy fácil creer lo que uno dice y llevarlo o aplicarlo a tu vida”, advirtió, al tiempo que insistió en la relevancia de un diálogo constante para evitar que los mensajes externos se asuman sin reflexión.

El final de una producción también implica despedidas entre quienes compartieron jornadas prolongadas de trabajo. Sobre la posibilidad de reunirse como elenco para ver el último capítulo, Ron comentó que ese tipo de encuentros suelen ser significativos para él. “Son momentos que a mí me encantan, el juntarnos a un inicio de proyecto o ver el capítulo final. Me gusta seguir compartiendo con el elenco”, señaló. Sin embargo, adelantó que en esta ocasión no podrá estar presente, ya que se encontrará fuera del país y regresará hasta el 3 de febrero. “No voy a poder estar con mis compañeros, pero los voy a apoyar a la distancia”, agregó.

En cuanto a sus planes inmediatos, el actor indicó que durante 2026 contempla nuevos proyectos, aunque aún sin fechas definidas. “Seguramente haré otro proyecto este año, ¿cuándo?, no lo sé. Hay que esperar”, comentó. Además, continuará con su faceta musical junto a su banda Koktel, así como con asuntos personales que forman parte de su agenda.

“Papás por siempre”, producción de Rosy Ocampo, se encamina a su conclusión tras una temporada que mantuvo el seguimiento del público capítulo a capítulo. La historia contó con un elenco integrado por Ariadne Díaz, José Ron, Miguel Martínez, María Perroni, Martín Rica y Daniela Luján, entre otros. De acuerdo con información del canal Las Estrellas, la telenovela consta de 82 episodios y concluirá transmisiones el domingo 1 de febrero a las 7:00 de la noche, por la misma señal.