La repentina ola de rumores sobre la supuesta muerte de Jorge Ortiz de Pinedo sacudió las redes sociales este miércoles. Si te alarmaste al ver su nombre en tendencias, aquí te explicamos qué desató esta confusión viral y cuál es el verdadero estado de salud del querido comediante mexicano.

Todo comenzó el pasado fin de semana cuando el aclamado productor y protagonista de la exitosa serie Una Familia de Diez utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo y desgarrador mensaje de despedida.

La publicación, cargada de un profundo dolor y evidente nostalgia, estaba acompañada de una fotografía y un texto que muchos usuarios de internet no leyeron con el detenimiento necesario.

Este fue el post de Jorge Ortiz de Pinedo que confundió a todos. ESPECIAL

Esta lectura superficial y apresurada generó una reacción en cadena de desinformación, provocando que miles de internautas asumieran erróneamente que el propio actor había perdido la vida, convirtiendo su nombre en tendencia nacional en cuestión de minutos y desatando el pánico generalizado.

En cuestión de horas, las principales plataformas digitales se inundaron con innumerables mensajes de condolencias, tributos y muestras de tristeza dirigidos al propio actor y a su familia. La rápida y descontrolada viralización de este presunto deceso obligó al equipo de trabajo del comediante, y a él mismo, a tomar cartas en el asunto de manera urgente.

¿Quién falleció realmente y qué decía el mensaje original?

El texto que originó este monumental malentendido estaba, en realidad, dedicado a Javier Coello Trejo, un muy reconocido abogado mexicano popularmente conocido en el ámbito jurídico como "El Fiscal de Hierro", quien perdió la vida recientemente.

Ortiz de Pinedo expresó su profundo dolor por la partida de su gran amigo, destacando en su mensaje que el país entero le debía mucho a su intachable trayectoria. Las palabras de despedida reflejaban una amistad sincera y un respeto absoluto, pero la omisión de los lectores al no identificar al destinatario del pésame fue el detonante de la confusión masiva que acaparó los titulares.

Ante la abrumadora avalancha de especulaciones y titulares alarmistas, el creador del icónico personaje Dr. Cándido Pérez reapareció públicamente en sus perfiles sociales para desmentir categóricamente su propio fallecimiento. A través de un nuevo y contundente comunicado, el actor agradeció de todo corazón las infinitas muestras de cariño, preocupación y respeto que recibió por parte del público y los medios de comunicación.

Asimismo, aclaró de forma directa que se encuentra estable y vivo, aunque lógicamente está atravesando un momento emocionalmente muy difícil y triste debido a la irreparable pérdida de su ser querido, pidiendo prudencia a sus seguidores.

Jorge Ortiz de Pinedo agradeció las muestras de cariño y los homenajes, pero aclaró que sigue vivo. ESPECIAL

El verdadero estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo

Es sumamente importante recordar que la salud del querido actor ha sido un tema de constante interés público desde que fue diagnosticado con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) hace aproximadamente trece años.

Esta severa condición médica, que dificulta enormemente la respiración y deteriora la capacidad pulmonar, lo obligó a tomar la difícil decisión de abandonar la altitud de la Ciudad de México y mudarse definitivamente a las costas de Acapulco.

Allí, buscando estar al nivel del mar para facilitar su oxigenación, el comediante vive su día a día apoyado por un tanque de oxígeno, el cual se ha vuelto su compañero inseparable en cualquier aparición pública o evento de la farándula.

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Actualmente, el talentoso histrión se encuentra en una lista de espera médica aguardando un vital trasplante de pulmón que le permita mejorar significativamente su calidad de vida a largo plazo. A pesar de tener que lidiar diariamente no solo con esta afección respiratoria, sino también con otros padecimientos crónicos como la diabetes y la hipertensión, ha mantenido una actitud verdaderamente resiliente y admirable ante la adversidad.

Ha demostrado en múltiples ocasiones que su inmensa pasión por el entretenimiento y su amor por el público siguen completamente intactos, manteniéndose activo en la producción teatral mientras su cuerpo y sus médicos se lo permitan.

JM