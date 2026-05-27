Esto respondió Addis Tuñón a Maribel Guardia por tutela de José Julián

Maribel Guardia ha manifestado su descontento con el hecho de que la periodista, Addis Tuñón, la suceda como tutriz de José Julián Figueroa, su nieto. Además, ha puesto en duda la ética y profesionalismo de la comunicadora, al señalar un supuesto conflicto de intereses debido a su participación en el proceso legal por la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, argumentando que la información relacionada con el caso estaría llegando al programa donde trabaja.

"Tengo 30 años trabajando en el medio. En ese tiempo he generado portadas, exclusivas y me he ido edificando una trayectoria; el asunto con Maribel lo conozco como familiar desde hace 10 años y no lo revelé; como periodista, como todos los medios, lo cubrí desde hace año y medio, y lo que he aportado públicamente ha sido trabajo periodístico, no cuestiones que de manera familiar sigo conservando en total discreción; entonces mi respuesta tajante a esto: mi carrera no inició con este escándalo y no terminará con este escándalo, porque antes de profesionistas somos personas y como familia sé que estoy del lado correcto", dijo Addis Tuñón.

Maribel Guardia teme un conflicto de intereses

La inquietud de la actriz costarricense sobre un supuesto conflicto de intereses en la figura de Addis, surge debido a que es tía de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y considera que podría priorizar los intereses de su sobrina en lugar de los de José Julián Figueroa , quien actualmente se encuentra en medio de una disputa relacionada con la herencia de Julián Figueroa.

Sin embargo, el abogado Antonio Lozano Gracia, representante legal de Imelda Garza Tuñón y del menor, consideró que el argumento resulta contradictorio, ya que señaló que Maribel Guardia también fue designada en su momento como tutriz teniendo cercanía con el entonces albacea, Marco Chacón, quien además es su esposo.

"La guardia y custodia la peleó desde el 20 de enero de 2025 formalmente, luego interpuso cinco demandas de controversia familiar peleando la guardia y custodia, que le fueron rechazadas; la primera está fechada el 11 de noviembre de 2024 y la presentó hasta febrero, tiempo en el que se supone que vivían en armonía todos", explicó Lozano Gracia.

Addis también aclaró que no administrará recursos económicos ni propiedades que formen parte de la herencia de José Julián Figueroa, debido a que esa responsabilidad corresponde al albacea, cargo que actualmente continúa bajo la figura de Marco Chacón. Explicó que su papel será supervisar que se cubran las necesidades y el bienestar del menor.

"La herencia va a estar sujeta al criterio de un juez, con las reglas legales del código que se van a aplicar puntualmente. Addis va a cumplir con sus obligaciones de tutriz, la otra persona con sus obligaciones de curador, y veremos quién quedará como albacea, pero estaremos vigilantes de que los tres cumplan sus obligaciones como establece la Ley y el juez como rector del proceso", explicó el abogado.

Aunque se ha mencionado que la herencia de Julián Figueroa podría ascender a 400 millones de pesos, Antonio Lozano Gracia afirmó que actualmente no existe una cifra exacta, ya que, según dijo, Marco Chacón no ha presentado hasta ahora reportes oficiales sobre los bienes.

Fue Addis quien hace un año destapó públicamente la infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia.

La actriz lamenta no poder convivir con su nieto

Uno de los temas que más ha dolido a Maribel Guardia es la imposibilidad de convivir con su nieto. Sin embargo, de acuerdo con el abogado Antonio Lozano Gracia, esta situación no obedece a una decisión de Imelda Garza Tuñón ni de Addis Tuñón, sino a medidas determinadas por un juez.

"Hay medidas dictadas por un juez que dice que no, porque no es conveniente por la violencia que se ejerció; entonces hasta que un juez no decida lo contrario, pero lamentablemente hay antecedentes de la violencia que se ejerció en contra del niño al haberlo separado violentamente de su madre", comentó el abogado.

También señaló que desde el inicio intentó abrir un canal de diálogo con Maribel Guardia para encontrar una solución sin llegar a una confrontación legal.

Por su parte, la actriz ha reconocido que ha tenido que aceptar la situación y afrontar un nuevo dolor emocional tras la pérdida de su hijo Julián Figueroa.

"Yo lo dejo en manos de Dios, que Dios acompañe a mi niño; hay momentos en la vida en los que tienes que aprender a soltar, porque si no te vuelves loco. Me ha tocado soltar desde lo de mi hijo, que ha sido el trago más amargo de mi vida, con el ala rota, con el corazón partido en dos; lo del niño me duele muchísimo, pero mi corazón ya sabe de dolores", expresó.

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AL