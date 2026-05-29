John Travolta, la estrella de Hollywood, está dando de qué hablar por la nueva imagen que ha adoptado en los últimos meses. A sus 72 años, la estrella de "Grease" decidió reinventar por completo su estilo y convertir la boina en su sello personal.

El cambio se dio en la reciente edición del Festival de cine de Cannes, cuando Travolta se estrenó como director con la película "Propeller One-Way Night Coach"( "Ven a volar conmigo"), en la cual actúa su hija Ella Bleu .

El actor explicó recientemente que su nueva apariencia no se trata de una moda pasajera, sino de una transformación planeada desde hace tiempo . Según contó, comenzó a sentirse cansado de verse siempre igual en fotografías tomadas a lo largo de los años.

¿Por qué John Travolta cambió de look?

Travolta reveló que al revisar imágenes antiguas notó que era difícil distinguir una etapa de otra en su vida, por lo que decidió buscar una imagen diferente que reflejara una nueva faceta personal y artística.

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Fue entonces cuando comenzó a investigar el estilo de legendarios cineastas clásicos, y descubrió que muchos de ellos utilizaban boinas y gafas como parte de una estética sofisticada y creativa. Inspirado por esa imagen vinculada al mundo artístico y al cine de autor, el actor decidió adoptar el accesorio como parte esencial de su guardarropa.

El resultado no pasó desapercibido. Su renovado look ha llamado la atención en eventos públicos y redes sociales, donde incluso ha aparecido en listas de celebridades mejor vestidas. El propio Travolta confesó a "Variety", en tono de broma, que ya tiene varias boinas (unas 17) y que incluso podría lanzar su propia línea de moda en el futuro.

Además, el actor defendió la idea de que los hombres deberían tener más libertad para experimentar con su imagen y divertirse con la mod a, algo que asegura le interesa desde hace décadas.

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John Travolta y su exitosa carrera en Hollywood

La transformación de John Travolta ocurre después de una carrera que lo convirtió en uno de los actores más emblemáticos de la industria cinematográfica.

Desde finales de los años 70 alcanzó fama internacional gracias a películas como "Grease", "Saturday Night Fever" y más adelante "Pulp Fiction", cinta que revitalizó su carrera y lo consolidó como una figura indispensable del cine contemporáneo.

A lo largo de varias décadas, Travolta se ha mantenido como uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, su legado incluye éxitos taquilleros, nominaciones al Oscar y personajes que marcaron generaciones enteras dentro de la cultura pop y la historia del cine.

JM