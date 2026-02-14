James Van Der Beek, el ídolo que redefinió la masculinidad en los 90

Fue más que el galán de toda una generación, y mucho más que un meme para los más jóvenes. James Van Der Beek, quien murió este 11 de febrero a causa del cáncer a los 48 años, encarnó una masculinidad distinta en la televisión.

El protagonista de Dawson's creek tenía 20 años cuando se puso en la piel de Dawson Leery, un joven obsesionado con el cine, convencido de que algún día sería realizador y enamorado de su mejor amiga.

En la pantalla de 1998, los protagonistas masculinos eran seguros, duros o irónicos; su personaje, en cambio, representaba algo completamente inusual: sensibilidad, vulnerabilidad y con los sentimientos a flor de piel. Dawson lloraba por amor y hablaba abiertamente de sus emociones.

El crítico Enrique Solórzano recuerda la manera en que el personaje resultaba provocador en una época en la que aún se trataba a los jóvenes de forma moralizante, como en Beverly Hills, 90210.

"Dawson era casi una anomalía en esa época. Un joven entregado al arte, poco agresivo, sexualmente inseguro, romántico e idealista. Contrastaba con Pacey (Joshua Jackson), más seguro y carismático. Esa dualidad ofrecía una masculinidad más vulnerable, algo poco habitual entonces", explica.

Un ícono sensible

Ambientada en el pueblo ficticio de Capeside, donde aparentemente no ocurría nada extraordinario, la serie abordó el primer amor, la traición, la salud mental, las diferencias de clase y también la identidad sexual.

Valentina Farías, especialista en cultura pop, ve en Dawson a un personaje icónico, aunque hayan pasado décadas y surgido nuevas series.

"En los 90 la vulnerabilidad masculina se asociaba con debilidad. Mostrar emociones podía afectar la imagen de un actor. Que Dawson llorara en pantalla rompía con esa expectativa. Ya no bastaba con que el personaje superara obstáculos; también había que mostrar que le dolía", remarca.

La creadora de contenido recuerda cómo una escena en la que Dawson lloraba desconsolado ante la traición de sus dos mejores amigos, Joey (Katie Holmes) y Pacey se convirtió años después en un GIF viral. Lejos de molestarse, el actor recreó la toma y se burló de sí mismo.

Coraje fuera del set

Van Der Beek proyectó siempre la imagen de un hombre de familia. En 2019, cuando participaba en Dancing with the stars, reveló frente a millones de espectadores que su esposa había sufrido un aborto espontáneo.

Durante la pandemia del Covid-19 dejó Los Ángeles y se mudó con su familia a Texas, en busca de una vida tranquila, al lado de su esposa Kimberly y sus seis hijos.

En 2024 reveló que tenía cáncer colorrectal. Para hacer frente a los gastos médicos, subastó objetos de Dawson's creek y Varsity Blues.

"Tan pronto como escuché la noticia, pensé: 'Esto va a ser lo mejor que me ha pasado en la vida… el diagnóstico es un viaje de amor propio'", dijo el actor en una entrevista con Craig Melvin para Today.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

