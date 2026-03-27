El actor James Tolkan, conocido por interpretar al señor Strickland en "Volver al futuro" y pronunciar la icónica frase: "¡Eres un holgazán!" en la versión del doblaje mexicano, falleció a los 94 años en Nueva York.

La noticia fue confirmada en el sitio oficial de la franquicia de "Volver al futuro", donde se informó que el deceso ocurrió el jueves 26. Un portavoz de la familia indicó que murió de forma pacífica, aunque no se dieron a conocer las causas.

¿Quién fue James Tolkan, el entrañable Strickland de "Volver al Futuro"?

Nacido en Calumet, Michigan, James Tolkan cursó estudios en tres universidades antes de inclinarse por la actuación. Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde se formó con Stella Adler y Lee Strasberg, dos figuras clave en la enseñanza actoral.

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Durante más de 25 años, el actor desarrolló su carrera en el teatro neoyorquino y participó en montajes como "Glengarry Glen Ross", además de presentarse en Broadway.

En cine, formó parte de producciones como "El príncipe de la ciudad" y "Juegos de guerra". También tuvo una breve participación en "Amor y muerte". Sin embargo, sus personajes más recordados fueron el estricto director Strickland en la saga de "Volver al futuro" y "Stinger" en "Top Gun", junto a Tom Cruise.

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En televisión, apareció en series como "The Fresh Prince of Bel-Air" y "Miami Vice", y su trayectoria en pantalla se extendió hasta 2011.

Tolkan deja a su esposa, Parmelee y a sus tres sobrinas. Debido a su amor por los animales, su familia sugirió que, en su memoria, se realicen donaciones a refugios de perritos u organizaciones de rescate animal.

JM

