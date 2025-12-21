El actor James Ransone, reconocido por su participación en The Wire e It: Capítulo dos, falleció a los 46 años, informaron medios estadounidenses. Autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron el deceso ocurrido el viernes.

Ransone inició su carrera a principios de la década de 2000 con apariciones en series como Ed y Third Watch, antes de consolidarse con su interpretación de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de The Wire. Su trabajo en la serie de HBO fue ampliamente elogiado por la crítica y con el tiempo el personaje se convirtió en uno de los más recordados por la audiencia.

A lo largo de su trayectoria, también participó en producciones televisivas como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0 y Burn Notice, así como en películas como Tangerine e It: Capítulo dos, basada en la obra de Stephen King.

Entre sus proyectos más recientes destacan The Black Phone y The Black Phone 2, esta última estrenada a inicios de este año, con lo que Ransone continuaba activo en la industria hasta poco antes de su fallecimiento.

SV