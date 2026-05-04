Jalisco será sede total de la nueva película de Rafa Lara basada en Agustín Yáñez

El director mexicano Rafa Lara prepara una nueva adaptación cinematográfica de Al filo del agua, la emblemática novela del escritor jalisciense Agustín Yáñez, en una producción que será realizada completamente en Jalisco y con participación de talento local.

La noticia fue dada a conocer por el propio cineasta a través de redes sociales, donde compartió imágenes de su encuentro con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en las oficinas del Ejecutivo estatal. Ahí se confirmó que el proyecto contará con locaciones jaliscienses y buscará impulsar a profesionales de la industria audiovisual del estado.

La cinta estará basada en Al filo del agua, considerada una de las novelas más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Publicada en 1947, la obra de Agustín Yáñez retrata la vida de un pueblo jalisciense en los años previos al estallido de la Revolución Mexicana y es reconocida por su profundidad psicológica y su innovadora narrativa.

Con este proyecto, Rafa Lara suma una nueva producción a una trayectoria que abarca cine, televisión y plataformas internacionales. El realizador ha dirigido películas como Cinco de Mayo: La Batalla, La Milagrosa y Jesús de Nazaret, además de fungir como showrunner en distintas series y producciones audiovisuales.

En años recientes, el director también ha apostado por descentralizar la producción cinematográfica en México, impulsando rodajes fuera de la capital del país. Apenas este año estrenó Hijo de familia, una película filmada íntegramente en Guadalajara y que utilizó locaciones emblemáticas de la ciudad como parte de su narrativa visual.

MF