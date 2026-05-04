Bruno y Demián Bichir filmarán en Jalisco la película 'Bonito'

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que los actores Bruno Bichir y Demián Bichir llegarán al estado para filmar la película Bonito, una producción que tendrá como sede principal el municipio de Tepatitlán de Morelos.

A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario estatal compartió parte del encuentro con Bruno Bichir , quien adelantó algunos detalles del proyecto cinematográfico. El actor describió la cinta como “una película entrañable” y aseguró que se tratará de “una comedia con sustancia”, enfocada en retratar la esencia y la identidad de la gente de Jalisco.

Durante el mensaje, Bruno explicó que la historia buscará conectar con el público desde el humor, pero también desde una mirada humana y cercana sobre las tradiciones y la vida cotidiana en la región alteña. El actor incluso señaló que la producción pretende convertirse en “un bello recuerdo de algo emblemático” del estado.

Aunque hasta ahora no se han revelado más detalles sobre la trama ni el resto del elenco, la llegada de los hermanos Bichir al estado genera expectativas sobre el impacto cultural y cinematográfico del proyecto .

SV