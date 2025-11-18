Deftones en México, precios de los boletos y fechas de venta

Tras su presentación en el Corona Capital 2025, Deftones regresará a la Ciudad de México para ofrecer un único concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 29 de marzo de 2026.

Fechas de preventa y venta general

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto, con la siguiente programación de venta:

Preventa fans: 18 de noviembre de 2025 (ya realizada)

Beyond: 19 de noviembre a las 9:00 horas

Priority: 20 de noviembre a las 9:00 horas

Preventa Banamex: 21 de noviembre a las 11:00 horas

Venta general: 22 de noviembre a las 11:00 horas

Precios de boletos

Pista: $2,579 MXN

Nivel B: $3,323 MXN

Nivel C: $2,331 MXN

Nivel D: $1,835 MXN

Nivel E: $1,215 MXN

X/ @deftones.

Deftones, originarios de Sacramento, California, se han consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo y metal contemporáneo. La banda liderada por Chino Moreno ha desarrollado un estilo único que combina guitarras pesadas, atmósferas experimentales y voces intensamente emocionales.

Se espera que su concierto en el Palacio de los Deportes incluya un setlist con más de tres décadas de éxitos, desde clásicos como Change (In the House of Flies) hasta canciones de Ohms y White Pony. Los fans vivirán una noche cargada de intensidad y la distintiva atmósfera sonora que caracteriza a Deftones.

SV