Martes, 18 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Deftones en México, precios de los boletos y fechas de venta

La banda de Sacramento, California, regresará a la Ciudad de México para ofrecer un único concierto en el Palacio de los Deportes

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto. SUN/ H. SALVADOR.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto. SUN/ H. SALVADOR.

Tras su presentación en el Corona Capital 2025, Deftones regresará a la Ciudad de México para ofrecer un único concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 29 de marzo de 2026.

Fechas de preventa y venta general

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto, con la siguiente programación de venta:

  • Preventa fans: 18 de noviembre de 2025 (ya realizada)
  • Beyond: 19 de noviembre a las 9:00 horas
  • Priority: 20 de noviembre a las 9:00 horas
  • Preventa Banamex: 21 de noviembre a las 11:00 horas
  • Venta general: 22 de noviembre a las 11:00 horas

Precios de boletos

  • Pista: $2,579 MXN
  • Nivel B: $3,323 MXN
  • Nivel C: $2,331 MXN
  • Nivel D: $1,835 MXN
  • Nivel E: $1,215 MXN
X/ @deftones.

Deftones, originarios de Sacramento, California, se han consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo y metal contemporáneo. La banda liderada por Chino Moreno ha desarrollado un estilo único que combina guitarras pesadas, atmósferas experimentales y voces intensamente emocionales.

Se espera que su concierto en el Palacio de los Deportes incluya un setlist con más de tres décadas de éxitos, desde clásicos como Change (In the House of Flies) hasta canciones de Ohms y White Pony. Los fans vivirán una noche cargada de intensidad y la distintiva atmósfera sonora que caracteriza a Deftones.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones