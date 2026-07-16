El día de ayer, la Selección de Argentina logró un emocionante triunfo frente a Inglaterra para posicionarse en la Final del Mundial 2026. El resultado provocó miles de reacciones entre los internautas y usuarios de redes sociales, aunque pocas tan comentadas como la de Yordi Rosado. El conductor mexicano disfrutó del partido, enfundado en el jersey albiceleste, junto a su novia y amigos.

A Yordi no lo bajan de "ridículo" por lo efusivo de su celebración, "como si fuera argentino", se lee en los comentarios; el mismo Rosado compartió una foto junto a su pareja, la locutora y escritora Melissa Mochulske, quien nació en Buenos Aires y es hija de un argentino.

Este es el polémico video

Tunden en comentarios a Yordi Rosado

Yordi Rosado y Juan Soler se abrazan tras la victoria de Argentina vs Inglaterra. En la publicación del actor Juan Soler y en el Instagram de Yordi se leen comentarios como:

"Yordi qué, ridículo jajajajaja". "Yordi das risa". "Llegando a los primeros comentarios de la funa del 25% argentino como la Aguilar". "El 25% argentino jajaja". "Yordi no es mexicano... es 100% argentino ...", Yordi Aguilar 25% argentino, nadie de aquí lo entendería".

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El conductor había apoyado a la Selección Mexicana previamente

El conductor apoyó en su momento a la Selección Mexicana, incluso asistió al Estadio Ciudad de México cuando el Tricolor se enfrentó con Ecuador; fue con su novia y sus dos hijos, y en aquella ocasión compartió que amaba México.

"Definitivamente un día histórico para no olvidar jamás, te AMO México".

Tras el partido de Argentina vs Inglaterra, su novia Melissa reflexionó sobre las pasiones que ha causado el Mundial y llamó a disfrutar del juego con las justas proporciones, pues confesó que la tiene sacada del "hate enardecido".

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OB