“Inmóvil”: duelo y memoria en Guadalajara

Con una inversión de 24 millones de pesos, el director tapatío Samuel Kishi Leopo regresa a Guadalajara para filmar “Inmóvil”, su tercer largometraje y uno de los proyectos más personales de su carrera. Luego de incursionar en televisión con producciones como “Nadie nos va a extrañar” y “Nadie nos vio partir”, el cineasta vuelve a su ciudad natal con una historia que explora el duelo, la identidad y la resistencia emocional.

La película está protagonizada por Martha Reyes, reconocida por su participación en “Los Lobos”, junto a Úrsula Pruneda, ganadora del Premio Ariel y la Diosa de Plata. El elenco se complementa con las actuaciones de Teresita Sánchez, Morena González, Mauricio Pimentel y Max Nájár.

El rodaje se desarrolla en locaciones emblemáticas de la ciudad, como el Panteón de Mezquitán y diversas calles del centro histórico. Uno de los elementos más llamativos de la producción es la construcción de un museo de cera en una plaza del primer cuadro, el cual funge como uno de los escenarios principales de la historia. Este espacio incluye salas temáticas dedicadas al terror, el cine mexicano, la política y la religión, donde conviven figuras de personajes contemporáneos y referencias culturales.

“Inmóvil” narra la historia de Laura, una mujer que cuida a su madre enferma mientras trabaja en este museo de cera. Su rutina se ve alterada cuando enfrenta la exhumación forzada de su hermana fallecida, un proceso que la confronta con su propio estancamiento emocional. En medio de la burocracia y el desgaste cotidiano, el personaje inicia un tránsito íntimo para recuperar su capacidad de vivir.

La película es producida por Inna Payán, a través de Animal de Luz, en colaboración con la casa productora Cebolla Films del propio Kishi, y cuenta con el apoyo del estímulo fiscal EFICINE. Este proyecto marca el regreso del director al largometraje tras el reconocimiento internacional de “Los Lobos”, filme que obtuvo múltiples nominaciones al Ariel y fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

En términos estilísticos, “Inmóvil” apuesta por un tono intimista y sensorial, donde los silencios, los gestos mínimos y la observación detallada construyen la narrativa. La propuesta dialoga con influencias del cine de Lynne Ramsay, el humor seco de Aki Kaurismäki y el ritmo narrativo de Bong Joon-ho, generando un equilibrio entre lo poético y lo cotidiano.

Con este nuevo proyecto, Samuel Kishi no solo regresa a filmar a su ciudad, sino que también propone una reflexión sobre el duelo y la posibilidad de movimiento en medio de la quietud. “Inmóvil” se perfila así como una obra que busca conectar desde la emoción y la experiencia compartida, situando a Guadalajara como un personaje más dentro de la historia.