El Festival de Cannes rendirá homenaje en su sección de clásicos a “El laberinto del fauno”, producción hispanomexicana de Guillermo del Toro que cumple 20 años, y a figuras como el actor Bruce Dern -que acudirá acompañado de su hija Laura Dern- o al argentino Leopoldo Torre Nilsson (1924-1978).

El certamen de la Costa Azul francesa, que celebrará su edición 79 del 12 al 23 de mayo, anunció ayer que la selección denominada Cannes Classics presentará en total este año 21 largometrajes, tres cortos y seis documentales.

“Hace casi veinte años, cuando la relación del cine contemporáneo con su propia memoria estaba a punto de verse revolucionada por la incipiente llegada de la tecnología digital, el Festival de Cannes creó Cannes Classics, una sección que permite dar a conocer la labor de puesta en valor del patrimonio”, recordó el certamen en un comunicado.

Del Toro estará presente en Cannes para presentar la versión en 4K de “El laberinto del fauno”, según confirmó el festival al desvelar esta selección, y el homenaje a Torre Nilsson llegará gracias a la proyección también en 4K de “La casa del ángel”, de 1957.

Otro título clásico restaurado que sobresale es “Sierra de Teruel” (1938), un filme icónico del que fuera ministro de Cultura de Francia André Malraux, sobre la Guerra Civil Española.

Por su parte, los Dern estarán en la villa francesa para presentar “Dernsie. The amazing life of Bruce Dern”, un retrato íntimo del actor de 89 años.

CT